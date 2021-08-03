В Киеве нашли мертвым главу «Белорусского дома на Украине»

Тело пропавшего накануне главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова обнаружили в одном из киевских парков. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает главное управление национальной полиции украинской столицы.

За день до этого Шишов вышел на пробежку, а затем прекратил отвечать на звонки. Домой глава «Белорусского дома на Украине» так и не вернулся, волонтеры начали поиски.

По данным полиции, мужчину нашли повешенным на дереве в парке неподалеку от места его проживания. С места происшествия изъяты мобильный телефон Шишова и его личные вещи.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Правоохранители намерены проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Отмечается, что полную картину событий поможет установить допрос свидетелей, анализ видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведение экспертиз и следственных экспериментов.

«Белорусский дом на Украине» позиционирует себя как организация, созданная для помощи гражданам республики и всем «пострадавшим от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко». Иммигрантам из Белоруссии организация помогает в съеме жилья, а также оказывает помощь в трудоустройстве.