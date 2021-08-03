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Зеленский взял на контроль дело о смерти главы «Белорусского дома на Украине»

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Президент Украины Владимир Зеленский взял на личный контроль расследование смерти главы организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова. Об этом заявил на брифинге во вторник, 3 августа, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

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По его словам, в офисе главы государства внимательно следят за выводами, озвученными правоохранительными органами.

«Президент, конечно же, держит это дело на контроле», — сказал Никифоров.

Кроме того, пресс-секретарь указал на то, что украинским властям важно продемонстрировать поддержку народа Белоруссии, чтобы находящиеся в стране белорусы чувствовали себя в безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его повергла в шок новость о смерти Шишова.

«Украина сделает все возможное для полного расследования этого дела: для нас чрезвычайно важно раскрыть правду о его трагической смерти», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Гражданин Белоруссии Виталий Шишов пропал в Киеве утром 2 августа. Он вышел на пробежку и не вернулся. Тело мужчины обнаружили в одном из киевских парков — его нашли повешенным на дереве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Полиция намерена проверить все версии, в том числе об убийстве, замаскированном под суицид.

В самой организации, которую возглавлял Шишов, не верят в версию самоубийства, так как перед его смертью за ним якобы велась слежка. Однако глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что обращений о слежке от Шишова не поступало. Кроме того, на теле погибшего не было выявлено следов побоев.

Вместе с этим официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Хуртадо призвала Киев провести тщательное расследование смерти Шишова. Она выразила надежду на то, что гибель мужчины не связана с его деятельностью, но при этом назвала молодого человека «диссидентом, проживавшим на Украине».

«Белорусский дом на Украине» позиционирует себя как организация, созданная для помощи гражданам республики и всем «пострадавшим от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко». Иммигрантам из республики они помогают в съеме жилья, а также оказывает помощь в трудоустройстве.

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