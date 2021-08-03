Зеленский взял на контроль дело о смерти главы «Белорусского дома на Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский взял на личный контроль расследование смерти главы организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова. Об этом заявил на брифинге во вторник, 3 августа, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

По его словам, в офисе главы государства внимательно следят за выводами, озвученными правоохранительными органами.

«Президент, конечно же, держит это дело на контроле», — сказал Никифоров.

Кроме того, пресс-секретарь указал на то, что украинским властям важно продемонстрировать поддержку народа Белоруссии, чтобы находящиеся в стране белорусы чувствовали себя в безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его повергла в шок новость о смерти Шишова.

«Украина сделает все возможное для полного расследования этого дела: для нас чрезвычайно важно раскрыть правду о его трагической смерти», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Гражданин Белоруссии Виталий Шишов пропал в Киеве утром 2 августа. Он вышел на пробежку и не вернулся. Тело мужчины обнаружили в одном из киевских парков — его нашли повешенным на дереве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Полиция намерена проверить все версии, в том числе об убийстве, замаскированном под суицид.

В самой организации, которую возглавлял Шишов, не верят в версию самоубийства, так как перед его смертью за ним якобы велась слежка. Однако глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что обращений о слежке от Шишова не поступало. Кроме того, на теле погибшего не было выявлено следов побоев.

Вместе с этим официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Хуртадо призвала Киев провести тщательное расследование смерти Шишова. Она выразила надежду на то, что гибель мужчины не связана с его деятельностью, но при этом назвала молодого человека «диссидентом, проживавшим на Украине».

«Белорусский дом на Украине» позиционирует себя как организация, созданная для помощи гражданам республики и всем «пострадавшим от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко». Иммигрантам из республики они помогают в съеме жилья, а также оказывает помощь в трудоустройстве.