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Погибший глава «Белорусского дома на Украине» не заявлял в полицию о слежке

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Обращений о слежке от главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, найденного мертвым 3 августа, не поступало. Такое заявление сделал во вторник, 3 июля, глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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«Мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые могли бы поступить к полиции, таких обращений не было, ни в прошлом, ни в этому году. Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация [о слежке], конечно, она сразу будет передана соответствующим службам», — сказал он на брифинге.

Кименко также отметил, что на теле погибшего не были выявлены следы побоев.

«У него, что установлено на данный момент, ссадины, стерта кожа на носу, на левом колене, на груди и небольшая потертость в левой части верхней губы. Это вс`, что есть на сегодня. Это характерно для разового падения, как сказали эксперты», — указал глава нацполиции.

Гражданин Белоруссии Виталий Шишов пропал в Киеве утром 2 августа. Он вышел на пробежку и не вернулся. Тело мужчины обнаружили в одном из киевских парков — его нашли повешенным на дереве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Полиция будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

В самой организации, которую возглавлял Шишов, не верят в версию самоубийства, так как перед его смертью за ним якобы велась слежка.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Хуртадо подчеркнула, что Киев должен провести тщательное расследование в связи со смертью Шишова. Она также выразила надежду на то, что смерть мужчины не связана с его деятельностью, но при этом назвала молодого человека «диссидентом, проживавшим на Украине».

«Белорусский дом на Украине» позиционирует себя как организация, созданная для помощи гражданам республики и всем «пострадавшим от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко». Иммигрантам из республики они помогают в съеме жилья, а также оказывает помощь в трудоустройстве.

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