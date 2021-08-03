«Белорусский дом на Украине» отреагировал на гибель главы организации

Организация «Белорусский дом на Украине» не верит в версию самоубийства своего главы Виталия Шишова, перед его смертью за ним велась слежка. Об этом говорится в заявлении организации, размещенном в их Telegram-канале во вторник, 3 августа.

Шишов пропал утром 2 августа. Он вышел на пробежку и не вернулся. Тело мужчины обнаружили в одном из киевских парков — его нашли повешенным на дереве.

«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации», — заявили в организации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

Полиция будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

«Белорусский дом на Украине» позиционирует себя как организация, созданная для помощи гражданам республики и всем «пострадавшим от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко». Иммигрантам из Белоруссии они помогают в съеме жилья, а также оказывает помощь в трудоустройстве.