Заявление президента Украины Владимира Зеленского об объединении страны и о любви к Крыму является «циничным пиаром». Об этом говорится в комментарии украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», опубликованном на сайте политсилы 3 августа.

В партии раскритиковали интервью Зеленского, который в эфире украинского телеканала «Дом» на русском языке заявил о том, что Крым никогда не будет «русской территорией», так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Кроме того, украинский лидер назвал полуостров «своей землей», а его возвращение в состав Украины — вопросом времени.

В политсиле обратили внимание на то, что слова Зеленского о преодолении раскола в украинском обществе и объединении страны кардинально расходятся с его реальными действиями. В частности, там назвали странными рассуждения главы государства о любви к Крыму и его природе на фоне блокировки подачи пресной воды на полуостров.

«На фоне принятых решений очередное интервью Зеленского, обращенное к жителям Крыма и неподконтрольных территорий, — циничный пиар и «недобросовестная реклама», которой уже никто не верит. Вновь «сшить» Украину и вернуть единство украинского народа можно, только защитив права человека и обеспечив равные права для всех национальных общин», — указано в заявлении ОПЗЖ.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал заявление Зеленского не менее смешным, чем «его собственные прежние юморески». По словам сенатора, Киев всегда негативно относился к республике из-за пророссийских настроений ее жителей.

В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук счел, что украинский президент, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество.

О том, что Киев якобы рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, накануне заявил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он также пригрозил России «камнями с неба».

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова Кулебы наглядно говорят о том, что осталось от Вооруженных сил Украины.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.