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Девять разрядов молний попало в Останкинскую башню во время грозы

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Девять разрядов молний попало в антенную часть Останкинской телебашни в Москве во время грозы 2 августа. Об этом сообщили во вторник, 3 августа, в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети.

«Грозовая активность в радиусе 5 км от Останкинской башни была зафиксирована приборами днем в 11:00, а также ночью с 22:18 до 9:30 утра 3 августа», — цитирует сообщение ТАСС.

Сильные порывы ветра отмечались с 23:05 до 23:15 2 августа и достигли 27 м/с на высоте 385 м башни. В соответствии с регламентом, при таком ветре была приостановлена работа скоростных лифтов.

В пресс-службе также подчеркнули, что установленная система молниезащиты и конструкция телебашни гарантируют безопасность сотрудников и посетителей, передает агентство городских новостей «Москва».

На время грозы трансляция телевизионных и радиопрограмм не прекращалась. В настоящее время телерадиопередающее оборудование работает в штатном режиме, сообщается на сайте kp.ru.

В соцсетях очевидцы опубликовали кадры первых последствий стихии, обрушившейся на Москву в понедельник. В частности, была заснята молния, ударившая в шпиль Останкинской телебашни, передает НСН.

Кроме того, из-за неблагоприятной погоды в столице повалило несколько деревьев. Так, одно из них повредило автомобиль, припаркованный возле жилого дома по улице Голубинской.

В связи с погодными условиями водителей просили не превышать скорость, соблюдать дистанцию и ПДД. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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