Холодная земля: в Арктике начали раздачу бесплатных гектаров
С начала августа в арктических регионах России начала действовать программа, созданная по образцу «дальневосточного гектара», — граждане могут безвозмездно получить участок земли для развития собственных проектов или подсобного хозяйства. Пока приоритет отдается жителям северных субъектов, но через полгода программа должна стать доступной для всех граждан страны. К концу первой недели действия программы заявки подали около 2 тыс. человек, рассказали «Известиям» в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Подробнее о том, какие перспективы есть у «арктического гектара» и где земля по итогам первой недели действия программы пользуется наибольшим спросом, — в материале.
По гектару в одни руки
Программа, в рамках которой можно безвозмездно получить участок, стартовала в арктических регионах 1 августа.
Бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Оформить землю можно через портал «гектарварктике.рф». Всего в указанных регионах доступны 1,1 млн га, сообщили в Минвостокразвития.
Там отметили, что территории, на которых северяне смогут выбрать земельный участок, формировались с учетом инфраструктурной составляющей и интересов проживающих в Арктике коренных малочисленных народностей. Наиболее широкий выбор земельных участков — в Мурманской области (767 тыс. га), а также в Республике Карелия (339 тыс. га).
В первые месяцы действия программы воспользоваться ей смогут только жители этих регионов. С февраля следующего года эта возможность станет доступна для всех граждан страны, а также для участников государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Оформлять землю под «гектары» будут по упрощенной процедуре — за месяц вместо полугода.
Лидером по количеству поданных заявлений по итогам первой недели действия программы оказалась Мурманская область, рассказали «Известиям» в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
— Программа «Дальневосточный гектар» распространила действие на арктические территории России с 1 августа. За это время принято 1819 заявлений. Наибольшим спросом пользуются земли в Мурманской и Архангельской областях — здесь принято 937 и 526 заявлений соответственно, — сообщил «Известиям» и.о. генерального директора корпорации Игорь Носов.
Около 900 заявлений поступило только в первый день действия программы. 580 из них приходились на Мурманскую область, уточнили в правительстве региона.
— На сегодняшний день в отношении заявлений, поданных в министерство имущественных отношений Мурманской области, однозначно лидирует Кольский район, — сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина в ответ на вопрос «Известий» о том, какие территории оказались наиболее привлекательными для заявителей.
В рамках реализации программы в регионе «постарались открыть наиболее приближенные к населенным пунктам территории, к которым есть подъездные пути или дороги», отметила министр.
В Карелии — втором по количеству доступных гектаров субъекте — за первые двое суток работы программы было получено 60 заявлений на получение участка, сообщили «Известиям» в министерстве имущественных и земельных отношений региона. «Поскольку указанная программа распространяется только на часть территории республики, являющейся достаточно малозаселенной, данное количество заявлений свидетельствует об интересе к программе со стороны жителей», — говорится в ответе ведомства.
На долю Ямало-Ненецкого автономного округа пришлось 219 заявлений, Республики Карелия — 115, земля в Ненецком автономном округе заинтересовала 14 человек, в Коми — восемь, уточнили изданию в Минвостокразвития.
Ядро нового механизма
О решении реализовать такую программу на территории Арктики правительство объявило в середине апреля. В основу должен был лечь опыт «дальневосточного гектара», который действует с 2017 года.
Предполагалось, что программу дополнительно доработают с учетом арктической специфики, а также сложностей, с которыми сталкивались участники программы на Дальнем Востоке. Проект поправок в федеральное законодательство Минвостокразвития представило еще в конце прошлого года.
Комментируя новую инициативу, эксперты и участники программы «Дальневосточный гектар» тогда обращали внимание на необходимость развития инфраструктуры в районах, где предоставляется земля, предоставления дополнительной информационной поддержки и сопровождения со стороны региональных и муниципальных властей, а также на неточности в межевании земли, которые могут приводить в том числе к конфликтам с местными жителями.
Сам механизм оформления гектара был «достаточно хорошо проработан», в том числе с учетом уже полученного опыта, однако это не единственный фактор, который может повлиять на успешность арктической программы, обращают внимание опрошенные изданием эксперты.
Это полезная опция, и предприниматели заинтересованы в «арктическом гектаре», однако для того чтобы он заработал, потребуется соблюсти множество условий, рассуждает заместитель директора по устойчивому развитию Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов.
— Это стимулирующий инструмент для многих инициатив. Но, помимо формального предоставления земли, администрации муниципальных образований должны постоянно заниматься развитием инфраструктуры: энергетика, дороги, водоснабжение, повышение качества воды и многое другое. Гектар — это только ядро нового экономического механизма, — отмечает он.
Регионы Севера сегодня играют значимую роль в экономике страны, на этих территориях добывается четыре пятых всей российской нефти, девять десятых природного газа и одна десятая угля, напоминает заместитель директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий.
Природные богатства, вероятнее всего, и в обозримой перспективе останутся основным источником экономического развития для подавляющего большинства регионов российского Севера, уверен собеседник издания. Однако для арктических регионов необходимо применять особые модели экономического развития, связанные с минимизацией вредного воздействия на окружающую среду и развитием инновационных, экологически безопасных производств.
В общей связке
Важным для дальнейшего развития всего региона, по мнению экспертов, также остается активное вовлечение в хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера и их сохранение, а также развитие малого и среднего предпринимательства.
— В этих условиях распространение программы «Арктический гектар» может содействовать более активному вовлечению местных сообществ в развитие предпринимательства, в том числе в несырьевых видах экономической деятельности, например туризме, традиционных промыслах коренных малочисленных народов Севера, обращении с отходами и восстановлении природной среды, — отмечает Евгений Плисецкий.
В частности, по его мнению, арктические территории могут использоваться и как полигоны для проведения комплексных научных исследований, направленных на изучение и сохранение различных биологических видов, а также на решение экологических проблем, возникших при освоении Арктики.
Специфика использования гектаров сильно зависит от особенностей того или иного региона, и говорить о единых, наиболее оптимальных стратегиях невозможно, отмечает Андрей Иванов.
— На Севере каждый район, каждое муниципальное образование имеет свой уклад жизни, связанный с особенностями экономики и историей развития. Россия вступает в Арктике в новую эпоху, которую можно назвать второй волной освоения. И успех каждого отдельного бизнеса на гектаре будет зависеть от массы факторов, — объясняет он.
Перспективными, по его мнению, могут быть такие направления, как производство местных продуктов или арктический туризм. Однако степень успешности таких проектов будет зависеть от «массы факторов», включая наличие дорог, доступность электроэнергии и общий уровень развития того или иного региона.
По закону у получателей гектара есть год на то, чтобы определиться с возможными способами его использования, поэтому говорить о наиболее популярных направлениях сейчас преждевременно, напоминают в правительстве Мурманской области. Однако исходя из информации, которую сами граждане указывают в заявлениях, чаще всего в регионе планируют использовать участок под строительство жилого дома, дачи либо развитие подсобного хозяйства, многие также планировали использовать землю для реализации туристических проектов.
— Думаю, это основные цели граждан Мурманской области, — отметила Виктория Минкина.
В Карелии граждане чаще всего выбирают земельные участки для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства.
— В то же время имеют место случаи обращения за земельными участками в целях туристического обслуживания, охоты и рыбалки, — уточнили изданию в пресс-службе правительства республики.
Главным препятствием реализации программы «Дальневосточный гектар» являлось предоставление земельных участков, расположенных на значительном удалении от населенных пунктов, что приводило к повышенным инфраструктурным издержкам, напоминает Евгений Плисецкий.
— Реализация такой программы в Арктике должна быть согласована с приоритетами социально-экономического развития конкретных регионов (территорий), планами инфраструктурного — транспортного, энергетического — развития территорий, — перечисляет он.
Чтобы «гектар» заработал, он должен быть увязан с направлениями развития каждого из регионов, а также с инструментами региональной политики и уже действующими механизмами государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов в АЗРФ, убежден эксперт.