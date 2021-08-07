Холодная земля: в Арктике начали раздачу бесплатных гектаров

С начала августа в арктических регионах России начала действовать программа, созданная по образцу «дальневосточного гектара», — граждане могут безвозмездно получить участок земли для развития собственных проектов или подсобного хозяйства. Пока приоритет отдается жителям северных субъектов, но через полгода программа должна стать доступной для всех граждан страны . К концу первой недели действия программы заявки подали около 2 тыс. человек, рассказали «Известиям» в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Подробнее о том, какие перспективы есть у «арктического гектара» и где земля по итогам первой недели действия программы пользуется наибольшим спросом, — в материале.

По гектару в одни руки

Программа, в рамках которой можно безвозмездно получить участок, стартовала в арктических регионах 1 августа .

Бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Оформить землю можно через портал «гектарварктике.рф». Всего в указанных регионах доступны 1,1 млн га, сообщили в Минвостокразвития.

Там отметили, что территории, на которых северяне смогут выбрать земельный участок, формировались с учетом инфраструктурной составляющей и интересов проживающих в Арктике коренных малочисленных народностей . Наиболее широкий выбор земельных участков — в Мурманской области (767 тыс. га), а также в Республике Карелия (339 тыс. га).

В первые месяцы действия программы воспользоваться ей смогут только жители этих регионов. С февраля следующего года эта возможность станет доступна для всех граждан страны , а также для участников государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Оформлять землю под «гектары» будут по упрощенной процедуре — за месяц вместо полугода.

Холодная земля Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Лидером по количеству поданных заявлений по итогам первой недели действия программы оказалась Мурманская область , рассказали «Известиям» в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

— Программа «Дальневосточный гектар» распространила действие на арктические территории России с 1 августа. За это время принято 1819 заявлений. Наибольшим спросом пользуются земли в Мурманской и Архангельской областях — здесь принято 937 и 526 заявлений соответственно, — сообщил «Известиям» и.о. генерального директора корпорации Игорь Носов.

Около 900 заявлений поступило только в первый день действия программы. 580 из них приходились на Мурманскую область, уточнили в правительстве региона.

— На сегодняшний день в отношении заявлений, поданных в министерство имущественных отношений Мурманской области, однозначно лидирует Кольский район, — сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина в ответ на вопрос «Известий» о том, какие территории оказались наиболее привлекательными для заявителей.

Холодная земля Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В рамках реализации программы в регионе «постарались открыть наиболее приближенные к населенным пунктам территории, к которым есть подъездные пути или дороги», отметила министр.

В Карелии — втором по количеству доступных гектаров субъекте — за первые двое суток работы программы было получено 60 заявлений на получение участка , сообщили «Известиям» в министерстве имущественных и земельных отношений региона. «Поскольку указанная программа распространяется только на часть территории республики, являющейся достаточно малозаселенной, данное количество заявлений свидетельствует об интересе к программе со стороны жителей», — говорится в ответе ведомства.

На долю Ямало-Ненецкого автономного округа пришлось 219 заявлений, Республики Карелия — 115, земля в Ненецком автономном округе заинтересовала 14 человек, в Коми — восемь, уточнили изданию в Минвостокразвития.

Ядро нового механизма

О решении реализовать такую программу на территории Арктики правительство объявило в середине апреля . В основу должен был лечь опыт «дальневосточного гектара», который действует с 2017 года.

Предполагалось, что программу дополнительно доработают с учетом арктической специфики, а также сложностей, с которыми сталкивались участники программы на Дальнем Востоке . Проект поправок в федеральное законодательство Минвостокразвития представило еще в конце прошлого года .

Холодная земля Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Комментируя новую инициативу, эксперты и участники программы «Дальневосточный гектар» тогда обращали внимание на необходимость развития инфраструктуры в районах, где предоставляется земля , предоставления дополнительной информационной поддержки и сопровождения со стороны региональных и муниципальных властей, а также на неточности в межевании земли, которые могут приводить в том числе к конфликтам с местными жителями.

Сам механизм оформления гектара был «достаточно хорошо проработан», в том числе с учетом уже полученного опыта, однако это не единственный фактор, который может повлиять на успешность арктической программы, обращают внимание опрошенные изданием эксперты.

Это полезная опция, и предприниматели заинтересованы в «арктическом гектаре» , однако для того чтобы он заработал, потребуется соблюсти множество условий , рассуждает заместитель директора по устойчивому развитию Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов.

— Это стимулирующий инструмент для многих инициатив. Но, помимо формального предоставления земли, администрации муниципальных образований должны постоянно заниматься развитием инфраструктуры: энергетика, дороги, водоснабжение, повышение качества воды и многое другое. Гектар — это только ядро нового экономического механизма, — отмечает он.

Регионы Севера сегодня играют значимую роль в экономике страны , на этих территориях добывается четыре пятых всей российской нефти, девять десятых природного газа и одна десятая угля, напоминает заместитель директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий.

Холодная земля Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Природные богатства, вероятнее всего, и в обозримой перспективе останутся основным источником экономического развития для подавляющего большинства регионов российского Севера, уверен собеседник издания. Однако для арктических регионов необходимо применять особые модели экономического развития, связанные с минимизацией вредного воздействия на окружающую среду и развитием инновационных, экологически безопасных производств.

В общей связке

Важным для дальнейшего развития всего региона, по мнению экспертов, также остается активное вовлечение в хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера и их сохранение , а также развитие малого и среднего предпринимательства.

— В этих условиях распространение программы «Арктический гектар» может содействовать более активному вовлечению местных сообществ в развитие предпринимательства, в том числе в несырьевых видах экономической деятельности, например туризме, традиционных промыслах коренных малочисленных народов Севера, обращении с отходами и восстановлении природной среды, — отмечает Евгений Плисецкий.

В частности, по его мнению, арктические территории могут использоваться и как полигоны для проведения комплексных научных исследований, направленных на изучение и сохранение различных биологических видов, а также на решение экологических проблем, возникших при освоении Арктики.

Специфика использования гектаров сильно зависит от особенностей того или иного региона, и говорить о единых, наиболее оптимальных стратегиях невозможно, отмечает Андрей Иванов.

Холодная земля Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— На Севере каждый район, каждое муниципальное образование имеет свой уклад жизни, связанный с особенностями экономики и историей развития. Россия вступает в Арктике в новую эпоху, которую можно назвать второй волной освоения. И успех каждого отдельного бизнеса на гектаре будет зависеть от массы факторов, — объясняет он.

Перспективными, по его мнению, могут быть такие направления, как производство местных продуктов или арктический туризм . Однако степень успешности таких проектов будет зависеть от «массы факторов», включая наличие дорог, доступность электроэнергии и общий уровень развития того или иного региона .

По закону у получателей гектара есть год на то, чтобы определиться с возможными способами его использования, поэтому говорить о наиболее популярных направлениях сейчас преждевременно, напоминают в правительстве Мурманской области . Однако исходя из информации, которую сами граждане указывают в заявлениях, чаще всего в регионе планируют использовать участок под строительство жилого дома, дачи либо развитие подсобного хозяйства, многие также планировали использовать землю для реализации туристических проектов.

— Думаю, это основные цели граждан Мурманской области, — отметила Виктория Минкина.

В Карелии граждане чаще всего выбирают земельные участки для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства.

— В то же время имеют место случаи обращения за земельными участками в целях туристического обслуживания, охоты и рыбалки, — уточнили изданию в пресс-службе правительства республики.

Главным препятствием реализации программы «Дальневосточный гектар» являлось предоставление земельных участков, расположенных на значительном удалении от населенных пунктов, что приводило к повышенным инфраструктурным издержкам , напоминает Евгений Плисецкий.

Холодная земля Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Реализация такой программы в Арктике должна быть согласована с приоритетами социально-экономического развития конкретных регионов (территорий), планами инфраструктурного — транспортного, энергетического — развития территорий, — перечисляет он.