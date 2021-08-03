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Врач назвал способы избежать тромбозов после перенесенного COVID-19

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Главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко сообщил во вторник, 3 августа, что пациентам с подтвержденным коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию для того, чтобы избежать возможности возникновения тромбозов.

Он уточнил, что тромбозы — одно из самых серьезных осложнений после COVID-19, они встречаются в 20–30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам. Однако, по словам врача, прямую связь между двумя заболеваниями еще предстоит изучить.

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«Чтобы его (тромбоза. — Ред.) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», — рассказал Вечорко в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни. В особенности, рассказал врач, в случае если к этому были предпосылки в анамнезе. Речь идет о мерцательной аритмии, варикозной болезни нижних конечностей, тромбофлебите и других болезнях сердечно-сосудистой системы.

Вечорко рекомендовал гражданам контролировать состояние здоровья в течение месяца после выписки.

«Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови», — пояснил врач.

Вместе с тем он отметил, что при «негативном сценарии» необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. При этом в некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели.

«Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать», — сообщил Вечорко.

Он также посоветовал пить много жидкости, лучше воды, для того чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.

Ранее, 28 июля, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что люди предрасположены к тромбозу в первую очередь генетически. Он также отметил, что COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, так как эндокринные заболевания, связанные с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания могут влиять на склонность к повышенному тромбообразованию.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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