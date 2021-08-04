РФ по итогам года может опередить Швейцарию по экспорту шоколада

По итогам 2021 года российские производители, вероятно, опередят швейцарских коллег по объему экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».

Соответствующий прогноз специалисты сделали на основе динамики роста показателей экспорта. Так, по итогам I квартала текущего года российский экспорт шоколада увеличился на 18,6% в натуральном и 11,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом году, по данным агрегаторов ITC Trade Map и UN Comtrade, Россия заняла 11 место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции. Тогда объемом экспорта составил 295,7 тыс. т. на сумму $729,2 млн. На 10-м месте расположилась Швейцария с результатом 109,8 тыс. т. на сумму $753 млн.

Россия отправляет кондитерские изделия в 94 страны мира. При этом 48% продукции ввозится на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а остальная доля — в дальнее зарубежье, в том числе на рынки стран Ближнего Востока, в дальневосточные регионы и Евросоюз, рассказали эксперты.

«Многие страны защищают внутренние рынки, создавая сложности для иностранных производителей кондитерских изделий. Поэтому дальнейший рост интереса к российскому шоколаду будет сложно обеспечить и поддержать только силами предприятий отрасли. Чтобы опередить Великобританию, расположившуюся в рейтинге экспортеров шоколадной продукции на девятом месте с результатом 188,2 тыс. т. на сумму $1005,9 млн, необходимо объединение усилий производителей и адресная господдержка», — отметил исполнительный директор «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» — некоммерческая организация, которая является единственной, выражающей в России интересы предприятий кондитерской отрасли в государственных органах власти.

К основным направлениям деятельности организации относяится : анализ производства и состояния рынка кондитерских изделий; разработка предложений, направленных на защиту экономических интересов отечественных производителей и создание условий, обеспечивающих эффективный рост производства.

Ранее, 29 июля, стало известно, что внутренний валовый продукт (ВВП) России в первом полугодии 2021 года вырос на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом 27 июля главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что восстановление российской экономики после удара пандемии происходит быстрее, чем ожидалось.

29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время в России наблюдается положительная динамика в сфере экономики, страна начинает выходить из кризиса.