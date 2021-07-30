Мультиэффект для экспорта: как обеспечить долговременный спрос на нашу продукцию

Ежегодно несырьевой неэнергетический экспорт в России показывает рост. Несмотря на все сложности 2020 года, компаниям удалось сохранить уровень экспорта 2018-2019 гг. А в 1 полугодии 2021 года показатель уже опережает аналогичные более чем на 30% ($82 млрд). Основными драйверами этого роста являются металлургия, химическая отрасль и машиностроение. Можно с уверенностью сказать, что к концу года будет поставлен очередной рекорд последних лет по этому направлению.

Одной из причин такого постоянного роста можно назвать эффективную систему инвестиционной поддержки экспортных проектов, которая курируется Российским экспортным центром (входит в группу ВЭБ РФ) и входящими в его состав страховым агентством «ЭКСАР» и РОСЭКСИМБАНКом. В связке они обеспечивают компаниям-экспортерам необходимое льготное финансирование, страхование, которое позволяет банкам закрыть риски и снизить нагрузку на капитал, поддерживают инвесторов и стимулируют проекты, которые потенциально гарантируют устойчивый несырьевой экспорт из России в будущем.

«Мы можем поддерживать комплексные инвестиционные проекты как за рубежом, если в этих проектах участвуют российские поставщики и подрядчики, так и в России в случае, если этот проект имеет существенный экспортный потенциал», – рассказал генеральный директор Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций («ЭКСАР») Никита Гусаков «Известиям».

Секрет в ЕРС-подрядчиках

Первый кандидат на поддержку со стороны РЭЦ – это российские компании, которые могут самостоятельно сдать проект «под ключ» за рубежом. То есть выступить в роли ЕРС-подрядчика. Для РЭЦ ЕРС-проекты всегда в приоритете, поскольку позволяют максимизировать участие российских компаний, гарантировать высокую долю российского контента в проекте: от работников до оборудования. Кроме поставки оборудования здесь происходит оказание инжиниринговых услуг, в том числе проведение полного комплекса проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Такие проекты являются капиталоемкими и зависят от эффективности механизмов финансирования, ведь на этом поле наши подрядчики вынуждены конкурировать с глобальными компаниями.

Основной объем экспорта в этих проектах приходится на сферы энергетического, тяжёлого и нефтегазового машиностроения. Но есть и успешные кейсы в сегментах традиционной и солнечной энергетики, газопереработки, транспортировки нефти и газа, а также металлургии.

30 российских компаний в проекте Ташкентского металлургического завода

Ярким примером подобного проекта можно назвать строительство металлургического завода в Ташкенте. ЕРС-подрядчик Группа «Метпром» при поддержке АО РОСЭКСИМБАНК и АО «ЭКСАР» в конце 2020 года завершила создание предприятия. Банк предоставил кредит в размере €164 млн под страховое покрытие АО «ЭКСАР». Заемщиками выступили банки Узбекистана. Предприятие должно обеспечить промышленность страны 500 тысячами тонн холоднокатаного листа в год.

В проекте приняло участие порядка 30 российских производителей и поставщиков высокотехнологичного оборудования и строительных материалов, было задействовано более 1000 человек высококвалифицированного персонала из России.

«Проект интересен не только тем, что основную роль в нем играл российский EPC-подрядчик компания «Метпром», и было поставлено российское оборудование и материалы. А также тем, что завод работает на российском сырье, соответственно, металлопрокат поставляется в основном с Магнитогорского металлургического комбината. То есть здесь мы видим тот самый мультипликационный эффект, при котором мы, поддержав проект, не только помогли российскому подрядчику, но и создали дополнительный спрос на российскую металлургическую продукцию. При чем это спрос на многие годы», – утверждает Гусаков.

Оборудование для узбекского завода по переработке СЖТ на $220 млн

Еще один крупный проект для «Узбекистана» реализуется в нефтегазовом секторе при поддержке Группы РЭЦ. По инициативе АО «Узбекнефтегаз» ведется строительство завода по производству синтетического жидкого топлива мощностью 1,3 млн тонн на базе Шуртанского газохимического комплекса. Общий бюджет проекта составил $3,6 млрд. Предприятие заработает уже в конце 2021 года и будет перерабатывать в среднем 3,9 млрд куб. м. газа в год, что станет третьим показателем в мире.

Для этого проекта АО «ЭКСАР» застраховал кредиты «Газпромбанка» и РОСЭКСИМБАНКа на сумму $220 млн. Средства были направлены на финансирование закупки воздухоразделительной установки от российского производителя ПАО «Криогенмаш» (входит в группу ПАО «ОМЗ») и выполнения строительно-монтажных работ российским подрядчиком ООО «Надымстройгаздобыча».

Страховое участие в таких крупных международных проектах является принципиально важной частью финансовой реализации. Заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус считает, что для банка выгоды от страхового покрытия очевидны: «Наличие страховой поддержки бывает особенно необходимо при реализации международных проектов, поскольку банк достаточно активно финансирует и рассматривает на предмет будущего финансирования проекты в нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической отраслях в Республике Узбекистан, которые и в рамках их первичной реализации и впоследствии будут создавать дополнительный спрос на экспорт российской высокотехнологичной продукции. Кроме того, мы рассматриваем несколько проектов в странах дальнего зарубежья, предполагающих не только экспорт высокотехнологичной продукции, но и привлечение российского ЕРС-подрядчика для строительства комплексного промышленного проекта, где без участия АО «ЭКСАР» нам просто не обойтись. Уверены, что сотрудничество между нашими организациями будет только расширяться, что будет позитивно отражаться на объемах российского высокотехнологичного экспорта».

Коммунальная техника для Ташкента с большими перспективами

Узбекистан активно закупает российский экспорт. Это касается и такой важной сферы, как коммунальное хозяйство. Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана было предоставлено сразу два кредита на закупку коммунальной техники российского производства. Финансирование РОСЭКСИМБАНКа, под покрытие АО «ЭКСАР», и «ВЭБ.РФ» пошло на продукцию компаний «Меркатор»,«Камаз» и Коминвест-АКМТ. «При этом проект работает не только на технике, которая поставляется полностью из России: часть техники будет собираться из российских машинокомплектов на мощностях узбекских партнеров, – уточнил Никита Гусаков. – Всё это позволяет Узбекистану реализовывать свою собственную программу локализации, с одной стороны. Но с другой стороны, наличие производственной площадки в Узбекистане гарантирует постоянный спрос на российские машинокомплекты, потому что единожды проинвестировав в сборку, компании и в будущем будут отдавать предпочтение закупке российских комплектов».

Кроме непосредственно поставки коммунальной техники, «Меркатор Холдинг» предоставляет комплексную услугу по мониторингу и управлению работой техники в рамках общей экосистемы ЖКХ. Это включает IT-обвязку всего проекта, внедрение алгоритмов анализа и корректировки работы техники и системы в городе для повышения эффективности работы каждой единицы и правильной ее эксплуатации. Таким образом Группа РЭЦ помогла обеспечить стабильный поток экспорта в Узбекистан.

Перспективные проекты в возобновляемой энергетике

Серьезная работа ведется Группой РЭЦ по укреплению экспорта продукции в сфере возобновляемой энергетике. В частности, производитель фотоэлектрических модулей «Хевел» получил инвестиционную поддержку проектов в Казахстане. Там компания строит и планирует в дальнейшем эксплуатировать сразу пять солнечных электростанций. На этот проект РОСЭКСИМБАНК предоставил межбанковский кредит «Евразийскому Банку Развития» в целях закупки фотоэлектрических модулей «Хевел».

«Здесь важно то, что мы не только поддержали российского производителя, но и поддержали развитие возобновляемых источников энергии. И сейчас мы смотрим, опять же, на реализацию первого проекта в ветряной энергии», – говорит Никита Гусаков. В РЭЦ ожидают в ближайшие годы ощутимый рост экспорта российских технологий ВИЭ в связи с реализацией государственной программы в этой сфере. «В 2023-2035 годах в России планируется дополнительно построить 6,4 ГВт «зеленой» генерации (солнечная и ветрогенерация). Программой будут предусмотрены требования к инвесторам по обязательным объемам экспортных поставок оборудования, что придаст дополнительный толчок для выхода российских компаний на внешние рынки», – считают в РЭЦ.

Крупные инфраструктурные проекты с долгосрочной поддержкой

Если рассматривать проекты с точки зрения погружения в планирование и реализацию, то самые масштабные – это инфраструктурные проекты в железнодорожной отрасли. Интерес они представляют не только с точки зрения создания, но и дальнейшего поддержания эксплуатации и сервисного обслуживания, причем как инфраструктуры, так и техники. Здесь основную роль играет дочерняя компания такого гиганта как Российские железные дороги – «РЖД Интернешнл». Она реализует проекты «под ключ», и в подобных проектах требуется долгосрочное связанное финансирование (более 10 лет). «Мы уже оказываем поддержку в реализации одного проекта совместно с Холдингом «РЖД» в Европе (Сербия), сейчас обсуждаем ряд крупных проектов в других странах, в том числе на Африканском континенте, – говорит Гусаков. – Опять же здесь что важно: наличие российского подрядчика (такого, как «РЖД») позволяет максимально использовать российские технологии и российское оборудование – это и рельсы, и стрелочное оборудование, путевая и строительная техника, IT решаения и в дальнейшем подвижной состав».

Африканские перспективы

Группа РЭЦ планирует расширять географию поддерживаемых проектов в инфраструктурном строительстве, в том числе на Африканском континенте. По этому направлению ведётся работа с компанией «ИНТЕР РАО - Экспорт», которая специализируется на строительстве и реконструкции энергообъектов за рубежом. Особый интерес для российского экспорта представляет регион южнее Сахары, где наблюдается существенный дефицит электроэнергии и высокий износ установленных мощностей электрогенерации. Речь идет как о традиционной энергетике, так и сегменте ВИЭ, развитие которого сегодня ведётся большинством Африканских стран. Со своей стороны, «ИНТЕР РАО - Экспорт» изучает возможность участия в ряде проектов, при реализации которых планируется применить основное генерирующее оборудование российского производства, что позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию и повысить надёжность электроснабжения в регионе. «Рассчитываю, что совместно с Группой РЭЦ мы сможем сформировать оптимальную структуру финансирования для изучаемых в Африке проектов, в том числе благодаря региональным банкам-партнерам РОСЭКСИМБАНК, включая Африканский экспортно-импортный банк», - говорит генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт» Максим Сергеев.

Таким образом, в рамках действующей стратегии Группа РЭЦ пытается достичь мультипликационного эффекта, когда за счет финансовой поддержки проекта, которая включает в себя долгосрочное финансирование проекта и предоставление страхового покрытия по кредиту, обеспечивается не только единоразовый крупный экспорт высокотехнологичной продукции и услуг со стороны российского подрядчика, но и гарантируется долгосрочный и устойчивый спрос на них.