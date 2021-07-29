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ВВП России за I полугодие 2021 года вырос на 4,6%

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Внутренний валовый продукт (ВВП) России в первом полугодии 2021 года вырос на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные следуют из оценки Минэкономразвития РФ и опубликованы на сайте ведомства в четверг, 29 июля.

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Ранее на этой неделе министерство сообщило, что ВВП страны в июне текущего года достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности. Уточнялось, что прирост показателя к июню прошло года составил 8,5% после роста на 11,1% в мае и на 10,8% в апреле. При этом во втором квартале ВВП увеличился на 10,1% ко второму кварталу прошлого года.

Также Минэкономразвития улучшило оценку динамики ВВП страны на 2021 год. Так, вместо прежних 2,9% ожидается рост на 3,8%. Прогноз по росту данного показателя на 2022 и 2023–2024 годы был сохранен на уровне 3,2 и 3% соответственно.

27 июля главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что восстановление российской экономики происходит быстрее, чем ожидалось.

Тогда же МВФ опубликовал доклад о перспективах развития мировой экономики. В нем указано, что рост ВВП России в 2021 году составит 4,4%. Таким образом, фонд улучшил оценки на 0,6 п.п. по сравнению со своим апрельским документом.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками.

По словам президента, восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая «пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры».

19 июля помощник президента Андрей Белоусов допустил, что рост ВВП России в текущем году может превысить прогноз в 3,9%. По словам помощника президента, годовая инфляция остается на очень высоком уровне в 6,56%. Она стала ключевой проблемой на пути роста экономики.

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