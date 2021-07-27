Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак
Общество
В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии
Спорт
Российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на ОИ
Мир
ВОЗ исключила из списка для мониторинга выявленный в России штамм COVID-19
Мир
В немецком Леверкузене заявили об угрозе городу из-за взрыва на химзаводе
Спорт
Российский тхэквондист Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Мир
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире
Мир
Делегация РФ прибыла на консультации с США по стратегической стабильности
Спорт
Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна

Путин оценил восстановление экономики в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, 27 июля, что восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, однако выходит за целевые ориентиры.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом — сейчас только говорил на примере США, — также сопровождается ростом инфляции, которая, пусть не столь значительно, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

С миру по нитке: активист собрал 20 идей для улучшения жизни в России
Предприниматель предложил способы развития основных областей экономики страны

По словам Путина, в данном случае роль играют как внешние, так и внутренние факторы. При этом он подчеркнул, что правительство и Центробанк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и на уровне отраслевого регулирования.

«Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — еще раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — отметил президент России.

Вместе с тем он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в данной сфере. Так, Путин попросил главу Минфина РФ Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии «большой двадцатки», в которых тот принимал участие.

«Он мне уже об этом докладывал, но всё-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране», — заключил глава государства.

Кроме того, Путин сообщил, что восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками. Он отметил, что дополнительная эмиссия доллара в США для покрытия дефицита отражается на всей мировой экономике.

23 июля ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых. В пресс-службе регулятора уточнили, что оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет на ближайших заседаниях. Позже в Банке России пояснили, что подобное решение связано с возвращением российской экономики на допандемийный уровень.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021