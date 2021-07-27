Путин оценил восстановление экономики в России

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, 27 июля, что восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, однако выходит за целевые ориентиры.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом — сейчас только говорил на примере США, — также сопровождается ростом инфляции, которая, пусть не столь значительно, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

По словам Путина, в данном случае роль играют как внешние, так и внутренние факторы. При этом он подчеркнул, что правительство и Центробанк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и на уровне отраслевого регулирования.

«Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — еще раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — отметил президент России.

Вместе с тем он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в данной сфере. Так, Путин попросил главу Минфина РФ Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии «большой двадцатки», в которых тот принимал участие.

«Он мне уже об этом докладывал, но всё-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране», — заключил глава государства.

Кроме того, Путин сообщил, что восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками. Он отметил, что дополнительная эмиссия доллара в США для покрытия дефицита отражается на всей мировой экономике.

23 июля ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых. В пресс-службе регулятора уточнили, что оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет на ближайших заседаниях. Позже в Банке России пояснили, что подобное решение связано с возвращением российской экономики на допандемийный уровень.