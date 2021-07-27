Путин оценил темпы восстановления мировой экономики

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, 27 июля, на совещании с правительством по экономическим вопросам, что восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками.

«Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками»,— сказал Путин, отметив, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики.

По словам президента, восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая «пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры».

Глава государства подчеркнул, что правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования, и отметил, что все предпринимаемые действия выверены и скоординированы.

Президент также отметил, что дополнительная эмиссия доллара в США для покрытия дефицита отражается на всей мировой экономике. По его словам, инфляция в Соединенных Штатах превысила 5% при целевом показателе около 2%.

Ранее, 9 июля, Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года с 4,3 до 5%. Инфляционный всплеск в июне, когда показатель ускорился до 6,5% — самого высокого уровня с 2016 года, — был последним, далее темпы роста цен в России начнут «выдыхаться», отметили в Минэке.

При этом министерство не стало менять прогноз по инфляции на 2022–2024 годы и оставило его на уровне таргета Центробанка в 4%.