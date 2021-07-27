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Путин оценил темпы восстановления мировой экономики

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Президент России Владимир Путин заявил во вторник, 27 июля, на совещании с правительством по экономическим вопросам, что восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками.

«Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками»,— сказал Путин, отметив, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики.

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По словам президента, восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая «пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры».

Глава государства подчеркнул, что правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования, и отметил, что все предпринимаемые действия выверены и скоординированы.

Президент также отметил, что дополнительная эмиссия доллара в США для покрытия дефицита отражается на всей мировой экономике. По его словам, инфляция в Соединенных Штатах превысила 5% при целевом показателе около 2%.

Ранее, 9 июля, Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года с 4,3 до 5%. Инфляционный всплеск в июне, когда показатель ускорился до 6,5% — самого высокого уровня с 2016 года, — был последним, далее темпы роста цен в России начнут «выдыхаться», отметили в Минэке.

При этом министерство не стало менять прогноз по инфляции на 2022–2024 годы и оставило его на уровне таргета Центробанка в 4%.

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