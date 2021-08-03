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Джонсон встретился с Тихановской в Лондоне

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Об этом 3 августа сообщили британские СМИ.

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В ходе встречи Джонсон заявил о том, что Лондон поддерживает белорусский народ в том, что касается соблюдения прав человека.

«Мы полностью на вашей стороне, очень поддерживаем то, что вы делаете. Мы привержены поддержке прав человека и гражданского общества в Белоруссии», — цитирует премьера The Independent.

Джонсон также заявил, что Великобритания была одной из первых стран, кто ввел санкции после инцидента с самолетом компании Ryanair, выразив таким образом поддержку белорусского народа.

Тихановская, в свою очередь, подчеркнула важность того, что «одна из самых могущественных стран мира поддерживает Беларусь».

На прошлой неделе Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом, заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, советником Госдепартамента Дереком Шолле и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

На встрече с Байденом 28 июля Тихановская призвала США помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Байден же сообщил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины–Вильнюс, после сообщения о взрывном устройстве на борту, произошел в мае. После посадки информация о минировании не подтвердилась. На борту самолета находился Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, его задержали сотрудники белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе.

24 июня Евросоюз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии.

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