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Суд рассмотрит первое в России дело о договорном футбольном матче

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Суд в Воронеже рассмотрит первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче, прошедшем в 2019 году, сообщили 3 августа в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

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Речь идет о матче между клубами «Чайка» (Ростовская область) и «Черноморец» (Краснодарский край), прошедшего в рамках первенства зоны «Юг» второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги. Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Воронежа, передает ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что накануне матча один из бывших руководителей «Чайки» сговорился с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш тренерскому составу и игрокам соперника было обещано как минимум полмиллиона рублей.

В итоге тренер «Черноморца» договорился с шестерыми игроками команды «сдать» матч. Как заключили эксперты технического комитета Российского футбольного союза, в ходе матча футболисты «Черноморца» имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Соперники победили со счетом 3:1.

Победа «Чайки» позволила команде получить повышение в классе. Клуб также претендовал на победу в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а также на выход в Футбольную национальную лигу.

В ходе расследования уголовного дела были проведены более 150 допросов и очных ставок, в семи регионах прошло более 40 обысков и выемок документов. Следственные действия проведены в офисах футбольных клубов, а также дома у игроков и иных причастных лиц.

Бывшему тренеру и шестерым экс-игрокам «Черноморца» предъявили обвинение по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), они находятся под подпиской о невыезде. Максимальный срок по статье составляет 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей.

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