Прямой эфир
Мир
МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии
Мир
Мурашко уточнил состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Мир
В Европе признали COVID-сертификаты использующего «Спутник V» Сан-Марино
Общество
МВД не будет увеличивать штраф за разговор по телефону за рулем
Общество
Мурашко рекомендовал вакцинировать от COVID-19 всех пожилых людей
Авто
Минтранс запланировал ужесточить процедуру прохождения техосмотра
Мир
Зеленский назвал возвращение Крыма Украине вопросом времени
Общество
Климатолог назвал причины возникновения урагана в Тверской области
Общество
Мишустин призвал упростить оформление мер социальной поддержки
Сюжет:

В Европе признали COVID-сертификаты использующего «Спутник V» Сан-Марино

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия признала электронные цифровые COVID-сертификаты Сан-Марино, где применяется российская вакцина «Спутник V». Об этом говорится 3 августа в сообщении аккаунта вакцины в Telegram со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Страх потерять: в мире не нашли тромбообразования после «Спутника V»
Вышедшая в научном журнале Nature статья подтвердила эффективность и безопасность российской вакцины

Это означается, что документы Сан-Марино теперь будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, отметили в РФПИ.

«Я рад видеть, что всё больше стран подключаются к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС», — привел фонд слова европейского комиссара юстиции Дидье Рейндерса.

Чиновник указал, что комиссия ЕС также «принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами».

11 июля сообщалось, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в Сан-Марино показала высокий уровень безопасности. Соответствующее исследование было проведено в республике в период с 4 марта по 8 апреля среди привитых одним или обоими компонентами препарата. Его результаты были опубликованы в журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet).

Вакцинация «Спутником V» в Сан-Марино началась в конце февраля. В марте власти страны сообщили, что не зафиксировали побочных эффектов после введения гражданам российской вакцины.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021