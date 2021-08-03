В Европе признали COVID-сертификаты использующего «Спутник V» Сан-Марино

Еврокомиссия признала электронные цифровые COVID-сертификаты Сан-Марино, где применяется российская вакцина «Спутник V». Об этом говорится 3 августа в сообщении аккаунта вакцины в Telegram со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Это означается, что документы Сан-Марино теперь будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, отметили в РФПИ.

«Я рад видеть, что всё больше стран подключаются к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС», — привел фонд слова европейского комиссара юстиции Дидье Рейндерса.

Чиновник указал, что комиссия ЕС также «принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами».

11 июля сообщалось, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в Сан-Марино показала высокий уровень безопасности. Соответствующее исследование было проведено в республике в период с 4 марта по 8 апреля среди привитых одним или обоими компонентами препарата. Его результаты были опубликованы в журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet).

Вакцинация «Спутником V» в Сан-Марино началась в конце февраля. В марте власти страны сообщили, что не зафиксировали побочных эффектов после введения гражданам российской вакцины.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

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