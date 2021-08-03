Посол РФ Антонов призвал США к взаимоуважительному диалогу по визам

Россия призывает Соединенные Штаты возобновить равноправный взаимоуважительный диалог по визовым вопросам. Об этом во вторник, 3 августа, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств. Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом», — приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.

Дипломат отметил, что если США не готовы к «обнулению всех мер и контрмер», то Россия предлагает им использовать тактику «малых шагов» — продлить на год истекшие визы дипломатов.

По словам Антонова, эти предложения РФ сделала в феврале, но не получила ответа.

«Неоднократно предлагали коллегам «обнулить» на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться», — отметил дипломат.

Кроме того, посол сообщил, что за последние дни российская сторона выдала американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы, а США лишь продлили визу для советника-посланника.

«Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. <…> Попытки продать нам «пустой воздух» не пройдут. Так что ожидаем от Госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств», — заключил Антонов.

Накануне представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что российские дипломаты с истекающими визами должны покинуть страну либо запросить продление документа. Он заверил, что в ведомстве не заинтересованы в эскалации отношений с РФ.

В свою очередь, Антонов сообщил о предписании США к 24 сотрудникам российской дипмиссии покинуть Штаты до 3 сентября. Он отметил, что почти все из них уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

В июле Антонов отметил, что, по его мнению, правительство Соединенных Штатов продолжит политику давления в отношении России, в том числе по части демократических ценностей и прав человека.