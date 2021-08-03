В Брянской области восстановлено электроснабжение после непогоды

Полностью восстановлено электроснабжение в четырех муниципальных образованиях Брянской области, пропавшее в результате урагана, сообщила во вторник, 3 августа, пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Электроснабжение в Выгоничском, Навлинском, Почепском и Унечском районах восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Накануне произошло нарушение электроснабжения в перечисленных районах из-за неблагоприятных погодных условий в регионе. В итоге 21 населенный пункт в Брянской области с числом жителей около 1,2 тыс. человек лишился света.

К ликвидации последствий урагана привлекались восемь аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и восемь единиц техники.

2 августа на территории Брянской области прошел грозовой фронт, сопровождавшийся осадками, градом и порывами ветра, сообщили ранее в ГУ МЧС России по региону. В областном центре повалено 15 деревьев, проводятся работы по их распиловке и уборке. Информация о пострадавших в результате стихии не поступала.

Согласно прогнозу Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 6:00 3 августа в регионе местами прогнозируются ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с.

2 августа в Сети появились кадры торнадо в Тверской области. Из-за мощного урагана погибли три человека, по информации источника в экстренных службах, среди жертв есть ребенок. Пострадали не менее 15 человек. Без электроснабжения остались 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах региона.