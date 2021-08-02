Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 15

В результате прошедшего в Тверской области урагана получили травмы 15 человек, сообщил в понедельник, 2 августа, источник в экстренных службах.

«В результате прохождения неблагоприятных погодных условий в Тверской области пострадали 15 человек», — сказал он ТАСС.

Также уточняется, что без электроснабжения остались 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах региона.

О том, что в Тверской области прошел ураган стало известно ранее в этот день, в Сети появились кадры торнадо. Из-за мощного урагана погибли три человека, по информации источника в экстренных службах, среди жертв — ребенок.

Повалены оказались порядка 90 деревьев. Сильнее всего от урагана пострадал город Андреаполь, пишет 47news.ru.

В настоящее время последствия урагана устраняют оперативные службы. Губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий разгула стихии в регионе.