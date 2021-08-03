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В Брянской области из-за урагана остался без света 21 населенный пункт
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В Брянской области из-за урагана остался без света 21 населенный пункт

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Более 20 населенных пунктов с числом жителей около 1,2 тыс. человек отключили от электроснабжения из-за урагана в Брянской области, сообщила 2 августа пресс-служба регионального главка МЧС России.

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«В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории области (осадки, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с) произошло нарушение электроснабжения в четырех муниципальных образованиях — Выгоничский, Навлинский, Почепский и Унечский районы. В зоне отключения находится 21 населенный пункт с населением около 1,2 тыс. человек», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что начаты работы по восстановлению электроснабжения. К ликвидации последствий урагана привлекли восемь аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и восемь единиц техники.

Ранее в этот день на территории Брянской области прошел грозовой фронт, сопровождавшийся осадками, градом и порывами ветра, сообщили ранее в ГУ МЧС России по региону. В областном центре повалено 15 деревьев, проводятся работы по их распиловке и уборке. Информации о пострадавших в результате непогоды нет.

По прогнозу Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 6:00 3 августа в регионе местами прогнозируются ливень, гроза, град, а также шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с.

2 августа в Сети появились кадры торнадо в Тверской области. Из-за мощного урагана погибли три человека, по информации источника в экстренных службах, среди жертв есть ребенок. Пострадали до 15 человек. Без электроснабжения остались 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах региона.

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