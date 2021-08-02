Заслуженный тренер РФ Гаджиев прокомментировал уход Карпина из «Ростова»

Отставка Валерия Карпина с поста главного тренера ФК «Ростов» стала неожиданной. Такое мнение выразил в понедельник, 2 августа, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Анжи», «Амкаром» и другими футбольными клубами.

«Конечно, решение неожиданное. Его никто не ждал так скоро. Мне кажется, решение основано на той игре, которая у «Ростова». Здесь могли быть разного рода сомнения у главного тренера и руководства», — сказал Гаджиев в беседе с РЕН ТВ.

Он уточнил, что в ситуации после двух поражений «Ростова» на старте нового сезона Тинькофф — Российской Премьер-лиги (РПЛ) Карпин принял правильное решение, решив сосредоточиться на сборной России.

«Это позволит ему сконцентрироваться на работе в одной команде. В этой ситуации число ошибок сократится», — добавил Гаджиев.

Карпин объявил о своем уходе с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов» ранее в этот день. По данным газеты «Спорт-Экспресс», в число кандидатов на данный пост теперь входят Дан Петреску, Станимир Стойлов и Мурад Мусаев.

26 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Тогда же Карпин в ходе пресс-конференции усомнился, хватит ли ему эмоций для совмещения должностей главного тренера сборной России и футбольного клуба «Ростов». Он подчеркнул, что будет необходима поддержка от всего футбольного сообщества, начиная от журналистов и заканчивая тренерами.

Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году в «Спартаке», выиграл с красно-белыми два серебра чемпионата России (2009, 2011/12). Также он тренировал «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира. С 2017-го возглавлял «Ростов».

На посту главного тренера Сборной РФ Карпин сменил Станислава Черчесова, ушедшего в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020. В сентябре в рамках отбора ЧМ-2022 сборная России 1 сентября сыграет с Хорватией, 4 сентября с Кипром и Мальтой 7 сентября.