Прямой эфир
Спорт
Белорусская легкоатлетка Тимановская улетит в Варшаву 4 августа
Общество
Единовременные школьные выплаты получили родители 17,4 млн детей
Мир
Власти Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
Мир
США введут антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из РФ
Спорт
Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»
Происшествия
Три человека погибли из-за урагана в Тверской области
Авто
В Норвегии пьяный водитель Tesla уснул при движении на автопилоте
Спорт
Россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам
Мир
В США допустили новые вторжения в воды Крыма

Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба команды.

Полевые испытания: Карпин против Дзюбы, Березуцкий против Николича
Первое московское дерби сезона в РПЛ и интригующий выезд чемпиона в Ростов

«Друзья! Болельщики футбольного клуба «Ростов»! Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК «Ростов», и для сборной России», — приводятся слова Карпина в сообщении в официальной группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

26 июля РФС подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Тогда же Карпин в ходе пресс-конференции усомнился, хватит ли ему эмоций для совмещения должностей главного тренера сборной России и футбольного клуба «Ростов». Он подчеркнул, что будет необходима поддержка от всего футбольного сообщества, начиная от журналистов и заканчивая тренерами.

В свою очередь президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уточнил, что совмещение работы является пожеланием самого Карпина. При этом он указал, что не считает такое решение правильным, особенно в долгосрочной перспективе.

Теперь же Карпин отметил, что ему хватило одной недели, чтобы понять, что взял на себя серьезную ответственность и если не сможет посвятить команде все свои силы, то это может нанести вред.

«Надо быть честным перед самим собой и футболом», — добавил он.

Карпин уточнил, что в понедельник у него состоялся разговор с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем, в ходе которого они пришли к мнению, что в сложившейся ситуации будет лучшим отказ от совмещения его должности с постом главного тренера сборной России в пользу последнего.

«Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий, простите. Мы старались. Делали всё, как умеем, и всё, что в наших силах», — заключил он.

В свою очередь президент ФК «Ростов» заявил, что для него это было тяжелым решением, так как Карпин помимо тренера команды является еще и его близким другом. Он пожелал ему успехов.

Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году в «Спартаке», выиграл с красно-белыми два серебра чемпионата России (2009, 2011/12). Также он тренировал «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира. С 2017-го возглавлял «Ростов».

На посту главного тренера Сборной РФ Карпин сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.

В сентябре в рамках отбора ЧМ-2022 сборная России 1 сентября сыграет с Хорватией, 4 сентября с Кипром и Мальтой 7 сентября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021