Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба команды.

«Друзья! Болельщики футбольного клуба «Ростов»! Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК «Ростов», и для сборной России», — приводятся слова Карпина в сообщении в официальной группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

26 июля РФС подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Тогда же Карпин в ходе пресс-конференции усомнился, хватит ли ему эмоций для совмещения должностей главного тренера сборной России и футбольного клуба «Ростов». Он подчеркнул, что будет необходима поддержка от всего футбольного сообщества, начиная от журналистов и заканчивая тренерами.

В свою очередь президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уточнил, что совмещение работы является пожеланием самого Карпина. При этом он указал, что не считает такое решение правильным, особенно в долгосрочной перспективе.

Теперь же Карпин отметил, что ему хватило одной недели, чтобы понять, что взял на себя серьезную ответственность и если не сможет посвятить команде все свои силы, то это может нанести вред.

«Надо быть честным перед самим собой и футболом», — добавил он.

Карпин уточнил, что в понедельник у него состоялся разговор с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем, в ходе которого они пришли к мнению, что в сложившейся ситуации будет лучшим отказ от совмещения его должности с постом главного тренера сборной России в пользу последнего.

«Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий, простите. Мы старались. Делали всё, как умеем, и всё, что в наших силах», — заключил он.

В свою очередь президент ФК «Ростов» заявил, что для него это было тяжелым решением, так как Карпин помимо тренера команды является еще и его близким другом. Он пожелал ему успехов.

Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году в «Спартаке», выиграл с красно-белыми два серебра чемпионата России (2009, 2011/12). Также он тренировал «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира. С 2017-го возглавлял «Ростов».

На посту главного тренера Сборной РФ Карпин сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.

В сентябре в рамках отбора ЧМ-2022 сборная России 1 сентября сыграет с Хорватией, 4 сентября с Кипром и Мальтой 7 сентября.