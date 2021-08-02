Источник заявил о смерти всех пострадавших в результате ЧП на ростовском химзаводе
Семеро рабочих, получивших ожоги в результате ЧП на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области 29 июля, скончались. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП», — сказал он ТАСС.
Взрыв произошел 29 июля в Каменске-Шахтинском под Ростовом-на-Дону. Тогда сообщалось о гибели одного рабочего на заводе из-за химических ожогов. Минпромторг также подтвердил информацию об ожогах у семи человек.
1 августа скончались четыре сотрудника Каменского химкомбината. Спустя день также сообщалось о гибели рабочего в результате последствий пожара на предприятии.