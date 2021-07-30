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Минпромторг подтвердил гибель человека после взрыва на заводе под Ростовом-на-Дону

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Один человек погиб в результате взрыва на химическом заводе в Каменске-Шахтинском под Ростовом-на-Дону. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщается на сайте Минпромторга.

«К сожалению, один человек скончался. Семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации, оказана необходимая помощь», — говорится в публикации ведомства.

Минпромторг также подтвердил информацию об ожогах у семи человек.

По данным министерства, технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху.

Комиссия ведомства занимается выяснением обстоятельств происшествия.

О гибели рабочего на заводе из-за химических ожогов ранее сообщал РЕН ТВ.

Взрыв произошел 29 июля.

17 июля три человека пострадали при разгерметизации цистерны с ацетоном на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области. С территории предприятия были эвакуированы 20 человек, здание завода не пострадало.

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