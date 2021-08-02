Умер еще один пострадавший на химкомбинате в Ростовской области

Еще один человек скончался после пожара на химическом комбинате «Каменский» в Ростовской области. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщил ТАСС источник в оперативных службах города Каменска-Шахтинского.

Уточняется, что пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о смерти четырех сотрудников завода.

ЧП произошло 29 июля в Каменске-Шахтинском под Ростовом-на-Дону. Сразу стало известно о гибели одного рабочего на заводе из-за химических ожогов.

На следующий день, 30 июля, Минпромторг подтвердил информацию о получении ожогов семи человек. Комиссия ведомства занимается выяснением обстоятельств происшествия.