Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области достигло четырех

Еще три человека скончались на после пожара на химическом заводе «Каменский» в Ростовской области. Об этом 1 июля пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В больнице скончались еще три сотрудника предприятия. Ранее, в пятницу, от полученных ожогов умер еще один», — уточнил собеседник агентства.

Взрыв произошел 29 июля в Каменске-Шахтинском под Ростовом-на-Дону. Тогда сообщалось о гибели одного рабочего на заводе из-за химических ожогов. Минпромторг также подтвердил информацию об ожогах у семи человек.