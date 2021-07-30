Один человек погиб в результате взрыва на заводе под Ростовом-на-Дону

В больнице скончался рабочий, который получил химические ожоги в результате взрыва на заводе под Ростовом-на-Дону. Об этом 30 июля сообщает РЕН ТВ.

Ранения в результате инцидента на химическом заводе в Каменске-Шахтинском также получили семь рабочих. Все они попали в реанимацию с серьезными ожогами. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое.

Взрыв вечером 29 июля произошел на химическом предприятии «Комбинат «Каменский».

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что не располагают информацией о взрыве, а подразделения пожарных МЧС не привлекались к тушению. Источник в администрации Каменска-Шахтинского подтвердил факт взрыва, сообщает 161.RU.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что взрыв произошел на химическом предприятии Chempark в немецком городе Леверкузен в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. За ним последовал пожар, потушить который не могли в течение четырех часов.

В результате ЧП два человека погибли, еще 31 человек пострадал. Пять человек числятся пропавшими без вести.