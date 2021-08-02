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Россия и Шри-Ланка обсудили возможность увеличения числа рейсов между странами

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Россия и Шри-Ланка обсудили возможность увеличения количества рейсов между странами до 2–3 в неделю, сообщает в понедельник, 2 августа, Росавиация.

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В этот день состоялась встреча главы Росавиации Александра Нерадько с главой Правления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадасом Упул Гангнатхой. Подчеркивается, что стороны обсудили возобновление авиаперевозок между двумя странами.

«Кроме того, в ходе встречи обсудили возможность увеличения количества частот между Россией и Шри-Ланкой до 2–3 рейсов в неделю на взаимной основе к сезону расписания IATA «Зима-2021/22», — говорится в публикации.

Авиасообщение со Шри-Ланкой было восстановлено в апреле, после того как оно было прервано из-за пандемии коронавирусной инфекции.

29 июля стало известно, что российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновит рейсы в Доминиканскую Республику с 9 августа.

Кроме того, с 9 августа авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

23 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил авиаперевозчикам начать напрямую летать на курорты Египта из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это значит, что на курорты Египта суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.

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