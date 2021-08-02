ПФР принял почти 2 млн заявлений на выплаты для беременных и родителей-одиночек

Порядка 2 млн заявлений на новые выплаты для нуждающихся беременных и одиноких родителей получил с 1 июля Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«На получение новой социальной меры поддержки в Пенсионный фонд подали заявки 304 тыс. малообеспеченных беременных женщин. Заявлений одиноких малообеспеченных родителей, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет, — почти 1,6 млн», — приводит ее слова сайт «Единой России».

30 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми.

С 1 июля подать заявления на получение новых пособий могут беременные женщины, находящиеся в трудной материальной ситуации и вставшие на учет в ранние сроки беременности, а также родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющие низкий доход. Размер выплат составит в среднем по стране 6350 рублей для беременных и 5650 рублей для неполных семей.

Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях ПФР.

28 июня правительство России выделило более 46 млрд рублей из резервного фонда на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку.

Закон, предусматривающий меры поддержки семей с детьми, а также беременных женщин, президент России Владимир Путин подписал 26 мая.