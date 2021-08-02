Прямой эфир
Экономика
Минэкономразвития поддержало взыскание коллекторами долгов за ЖКУ
Мир
Турецкий Ичмелер окутало дымом от лесных пожаров
Мир
В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли
Экономика
В банках спрогнозировали курс ниже 73 руб./$ в августе
Мир
Сильный лесной пожар разгорелся на греческом острове Родос
Происшествия
Селевой поток заблокировал 180 человек в альплагере в КБР
Спорт
Феттеля дисквалифицировали на Гран-при Венгрии из-за нехватки топлива
Экономика
В России может появиться 20 новых федеральных проектов
Мир
РФ обеспокоена увеличением запасов обогащенного урана в Иране

В НАТО заявили о возможном ударе по кораблям ВМФ России в Черном море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк во время мероприятия на мемориале ВМС США в Вашингтоне в воскресенье, 1 августа, назвал условия, при которых корабли НАТО в Черном море могут нанести удар по российскому флоту.

По его словам, такой сценарий возможен, если капитан корабля альянса расценит действия России как провокацию или угрозу. Как указал адмирал, российские военные регулярно сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря.

«Существование НАТО приходится оправдывать образом врага»
Член германо-российской парламентской группы Грегор Гизи — о разумной политике в отношениях двух стран и решении конфликта на Украине

«Можно сказать, что они подначивают нас к тому, чтобы мы выстрелили первыми. Мы не собираемся делать этого первыми, если нас не спровоцируют, но я не собираюсь требовать от своих командиров терпеть первый удар в челюсть», — приводит его слова Business Insider.

Тем не менее он признал, что действия российских военных в акватории Черного моря «безопасны и исполнены профессионально» и не выглядят актами агрессии.

23 июня начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что активность НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер. По его словам, на фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к российским границам. Также Герасимов заявил, что США выходят из договоров, чтобы устранить любые ограничения в развитии своих вооружений.

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021