В НАТО заявили о возможном ударе по кораблям ВМФ России в Черном море

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк во время мероприятия на мемориале ВМС США в Вашингтоне в воскресенье, 1 августа, назвал условия, при которых корабли НАТО в Черном море могут нанести удар по российскому флоту.

По его словам, такой сценарий возможен, если капитан корабля альянса расценит действия России как провокацию или угрозу. Как указал адмирал, российские военные регулярно сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря.

«Можно сказать, что они подначивают нас к тому, чтобы мы выстрелили первыми. Мы не собираемся делать этого первыми, если нас не спровоцируют, но я не собираюсь требовать от своих командиров терпеть первый удар в челюсть», — приводит его слова Business Insider.

Тем не менее он признал, что действия российских военных в акватории Черного моря «безопасны и исполнены профессионально» и не выглядят актами агрессии.

23 июня начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что активность НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер. По его словам, на фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к российским границам. Также Герасимов заявил, что США выходят из договоров, чтобы устранить любые ограничения в развитии своих вооружений.

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.