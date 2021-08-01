Эго «Реалиста»: в Нижнем Новгороде выбрали лучшие веб-сериалы

Мокьюментари и драмеди, ситкомы и скетчи, вампиры, инопланетяне и просто влюбленные. В Нижнем Новгороде завершился Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Организаторы приняли более 3 тыс. заявок, в итоге 43 проекта (из них 18 российских) из 16 стран включили в основной конкурс. «Известия» оценили размах и перспективы веб-сериального движения.

Лучшие из веба

В прошлом году фестиваль из-за пандемии был отменен, и на этот раз вместе с вновь поданными рассматривались заявки 2021 года. В итоге жюри объявило о наградах в шести номинациях. Работы судили драматурги братья Владимир и Олег Пресняковы, актриса Ольга Сутулова, режиссер Максим Пежемский, а также основатели зарубежных веб-фестов Леандро Силва, Роуз оф Доллс и Жоэль Бассажэ.

Лучшим веб-сериалом была признана комедия «Дочь коммуниста» (Канада) — о девушке, отстаивающей коммунистические идеалы в канадской провинции 1989 года. Приз за лучшую режиссуру получили Эндрю Шенкс и Николас Клири, снявшие «Любовь, оружие и новые уровни» (Австралия) — о паре, влюбленной в видеоигры. В разделе сценариев победили Мишель Дюшен, Эрик Пикколи, сценаристы социального сериала «Народный писатель» (Швейцария). Обладателем лучшей оригинальной идеи названы «Голодранцы» (Швейцария) — шокирующий рассказ о соревновании детей сирот, приз в котором — попадание в богатую семью.

В номинации «Самый яркий персонаж» первенствовал российский сериал «Систер», где роль экстравагантной Ирис сыграла Саша Магелатова . Впервые в истории фестиваля была вручена награда в номинации «Лучший российский веб-сериал» , что выглядело справедливым: по разнообразию и качеству наша продукция не только на уступила, но и в ряде позиций превзошла зарубежную. Награду получил фильм «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой» — мокьюментари, созданный исключительно с использованием мобильного телефона и прилагающихся к нему аксессуаров.

Эго «Реалиста» Кадр из сериала «Дочь коммуниста» Фото: LoCo Motion Pictures

По словам основателя фестиваля Антона Калинкина, веб-сериалы уже стали неотъемлемой частью медиа-пространства и нашей киноиндустрии.

— На сегодняшний день практически все игроки на рынке производят, инвестируют или разрабатывают веб-сериальный контент, — уточнил он в беседе с «Известиями». — Кроме того, интерес к русскому контенту очень высок на мировых фестивалях — российские веб-сериалы в конкурсе практически всех международных веб-смотров.

Не пандемией единой

Веб-продукция — зона свободного полета. Ее деятели вольны не только в жанрах и форматах, но и в использовании нецензурной лексики и всякого рода «жесткача». Прокатное удостоверение им не требуется, так что мера свободы зависит исключительно от авторов контента, равно как выбор тем, сюжетов и технологий. С этой точки зрения фест в Нижнем продемонстрировал все мыслимое разнообразие. Лучшее из показанного отличает художественность, актуальность и раскованность.

Что касается уникальности, то у фестиваля есть свой тренд — фильмы про Сеть и ее адептов , что логично для формата, рожденного интернетом. Эта продукция — настоящий кладезь ситуаций, встречающихся на пути пользователей, продвинутых и не очень. На одном полюсе — полное отождествление героя с виртуалом, как происходит в драме «Марта» (так зовут операционную систему, которая влюбляется в своего хозяина) и утверждения, что в зомби-апокалипсисе выживут только ютуберы («Последний ютубер»).

Эго «Реалиста» Кадр из фильма «Марта» Фото: пресс-служба проекта «Марта»

На другом — сложные, порой непримиримые отношения с когда-то лояльной Сетью, в лучшем случае завершающиеся попыткой очеловечить партнершу по киберспорту («Любовь, оружие и новые уровни»), в худшем — виртуальной, а, может быть, и реальной смертью героя, как в фильме «В Сети».

А вот тема пандемии , которая, казалось бы, должна волновать участников, была представлена достаточно скудно . Помимо нидерландской «Жары» с интимной сценой на социальной дистанции и австралийской анимации «Никакой человек не остров» с перечислением благ, которых лишила нас пандемия, запомнился вкусно снятый ромком «Выйти нельзя остаться» — о китаянке, уехавшей в Берлин и там застрявшей. Сняла его Ян Гэ, получившая несколько призов на 40-м ММКФ за свой полнометражный дебют «Ню».

Отчасти нехватку пандемийной темы восполнила презентация нового сериала «Выжившие» от продюсера и режиссера Бориса Хлебникова («Аритмия») . История о людях, выживших после вирусного нашествия была задумана еще до пандемии, а потом подпитывалась личными впечатлениями авторов и актеров. В результате получилась целая вселенная, состоящая из основного сериала и сопровождающих его web-эпизодов. Премьера уже 12 августа.

Где деньги лежат

Организаторы феста шутят, что каждый год им приходится отвечать на два вопроса: что такое веб-сериал и где взять на него деньги. Если на первый ответить легко (смотри программу), то второй нуждается в обсуждениях. По сути, веб-продукт для большинства начинающих кинематографистов — первый вход в кино. И чем больше средств на это отводится, тем гостеприимнее он распахнется. Деньгам на фесте в Нижнем был посвящен круглый стол, где представители онлайн-платформ, продюсеры и кураторы объясняли, как их получить. Также питчинг проектов, на котором усвоившие эти уроки удостоились грантов.

Эго «Реалиста» Велимир Русаков и Владимир Болгов Фото: facebook.com/RealistWebFestRussia

Выяснилось, что главное условие финансирования — способность удивить инвесторов, а это возможно, когда снимаешь то, что тебя действительно захватывает. В среднем на серию выделяется от 600-800 тыс. до 1 млн рублей , причем найти деньги можно не только на производство, но и на маркетинг, рекламу и адаптацию (дубляж, субтитрирование и т. д.). И не только у российских инвесторов. По словам куратора питчинга фестиваля «Кинотавр» Анны Гудковой, прошлый год показал, что в мире нет границ, несмотря на то, что они закрыты физически.

— Сидя в онлайне, вы можете подать заявку на любой питчинг в любую страну мира, — рассказала она «Известиям». — Ничего, кроме знания английского языка и талантливого универсального материала здесь не нужно.

Однако, по мнению претендентов, не все так радужно. В частности, инвесторы редко финансируют заявку «от и до», средства нужно собирать частями . А грантодатели не любят быть «первыми деньгами», желают присоединиться к тому, кто уже оценил качество проекта. Необходимо также быть опытными просителями, засвеченными на подобных мероприятиях.

Питчинг веб-сериалов в Нижнем это подтвердил. Грантов по 500 тыс. рублей удостоились документально-игровой проект «Мишка на сервере» — о фанатах киберспорта, представленный Кириллом Алехиным, и фэнтэзи «Ребут» от Владимира Болгова Велимира Русакова — о приключениях молодой пары в постапокалипсисе 2121 года . Все они в киномире люди известные. А молодым претендентам Антон Калинкин посоветовал пробовать дальше и помнить, что заниматься веб-сериалами надо «без друзей» — этот эгоистичный и агрессивный продукт в коллективном творчестве не рождается .