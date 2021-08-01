Во Франции более 200 тыс. человек вышли на акции против вакцинации
По всей Франции проходят акции против расширения мер по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. На этой неделе протесты собрали более 200 тыс. участников. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на министерство внутренних дел республики.
Полиция отмечает, что по всей стране в митингах приняли участие 204 090 человек. Только в Париже на акции вышли более 14 тыс. протестующих.
Всего во Франции, как заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в своем Twitter, в ходе протестов были арестованы 19 человек, из них 10 в столице.
Издание также обратило внимание и на повышение градуса насилия. Митингующие вступают в стычки с силовиками, те применяют слезоточивый газ и водометы.
Для проведения задержаний полиция начала использовать сотрудников в штатском.
Ранее стало известно, что в стычках с протестующими против обязательной вакцинации в Париже пострадали трое полицейских. Двое защитников порядка упали в горящий мусорный бак и сами едва не загорелись. Форма одного из них вспыхнула, однако другие правоохранители оперативно потушили огонь. В Париже было заявлено четыре протестных марша. Всего к установлению порядка на демонстрациях привлечено около 3 тыс. полицейских и жандармов.
Ранее 24 июля в ряде городов Франции прошли акции несогласных с ужесточением коронавирусных мер в стране. Власти планируют ввести с 9 августа санитарные пропуска для посещения заведений общепита и культурных учреждений. В то время как в Париже мирная демонстрация переросла в серьезные столкновения с полицией, на акцию в Нанте вышло около 4 тыс. местных жителей, которые старались не вступать в противостояние с правоохранителями.
Протесты в Париже начались после того, как 12 июля президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.
Было объявлено, что с начала августа в торговые центры, поезда, самолеты и заведения общественного питания будут пускать только по санитарным пропускам, подтверждающим прохождение вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.
Кроме этого, в стране с 15 сентября все медицинские работники, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, больше не смогут работать и не будут получать зарплату.