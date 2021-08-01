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Во Франции более 200 тыс. человек вышли на акции против вакцинации

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По всей Франции проходят акции против расширения мер по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. На этой неделе протесты собрали более 200 тыс. участников. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

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Полиция отмечает, что по всей стране в митингах приняли участие 204 090 человек. Только в Париже на акции вышли более 14 тыс. протестующих.

Всего во Франции, как заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в своем Twitter, в ходе протестов были арестованы 19 человек, из них 10 в столице.

Издание также обратило внимание и на повышение градуса насилия. Митингующие вступают в стычки с силовиками, те применяют слезоточивый газ и водометы.

Для проведения задержаний полиция начала использовать сотрудников в штатском.

Ранее стало известно, что в стычках с протестующими против обязательной вакцинации в Париже пострадали трое полицейских. Двое защитников порядка упали в горящий мусорный бак и сами едва не загорелись. Форма одного из них вспыхнула, однако другие правоохранители оперативно потушили огонь. В Париже было заявлено четыре протестных марша. Всего к установлению порядка на демонстрациях привлечено около 3 тыс. полицейских и жандармов.

Ранее 24 июля в ряде городов Франции прошли акции несогласных с ужесточением коронавирусных мер в стране. Власти планируют ввести с 9 августа санитарные пропуска для посещения заведений общепита и культурных учреждений. В то время как в Париже мирная демонстрация переросла в серьезные столкновения с полицией, на акцию в Нанте вышло около 4 тыс. местных жителей, которые старались не вступать в противостояние с правоохранителями.

Протесты в Париже начались после того, как 12 июля президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.

Было объявлено, что с начала августа в торговые центры, поезда, самолеты и заведения общественного питания будут пускать только по санитарным пропускам, подтверждающим прохождение вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Кроме этого, в стране с 15 сентября все медицинские работники, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, больше не смогут работать и не будут получать зарплату.

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