Трое полицейских пострадали в ходе митингов против вакцинации во Франции

Трое французских полицейских пострадали в стычках с протестующими против обязательной вакцинации в Париже, передает 31 июля Reuters.

На кадрах, поступивших в распоряжение телеканала РЕН ТВ, можно увидеть, как сотрудники полиции задерживают протестующих, применяя водометы, световые гранаты и слезоточивый газ.

В свою очередь, протестующие набрасываются на правоохранителей, силовики отбиваются дубинками.

Также на видео запечатлели, как двое полицейских упали в горящий мусорный бак и сами едва не загорелись. Форма одного из них вспыхнула, однако другие правоохранители оперативно потушили огонь.

Демонстрации охватили и другие города помимо французской столицы. В Париже было заявлено четыре протестных марша. Всего к установлению порядка на демонстрациях привлечено около 3 тыс. полицейских и жандармов.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что тысячи людей, выступающих против грядущего расширения действия «карт безопасности» SafePass, введенных властями Кипра из-за обострения случаев COVID-19 в стране, вышли на улицы столицы республики — Никосии.

Митинг был организован через группы в социальных сетях. Протестующие призвали немедленно отменить пропуск SafePass и продлить проведение бесплатных экспресс-тестов, которые закончатся 1 августа, а также прекратить обязательное двухнедельное тестирование всех непривитых работников государственного и частного секторов. Также они требовали от президента страны объявить вакцинацию от коронавируса необязательной, что позволит не разделять общество на привитых и непривитых.