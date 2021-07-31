Протаранивший грузовик под Калугой поезд прибыл в Москву

Поезд № 231, протаранивший грузовик в Калужской области, прибыл в Москву на Киевский вокзал, о чем стало известно в субботу, 31 июля.

Пассажиры состава, который следовал по маршруту Ейск–Москва, поделились подробностями происшествия и признались, что они были очень напуганы на момент столкновения. Отмечается, что всего в поезде находилось 465 человек, из которых 120 — дети.

«Было душно, когда мы остановились, уже у нас не работали кондиционеры, поэтому нагревались шторки и была жара почти 35 градусов. Часа три мы стояли», — цитирует одну из пассажирок телеканал РЕН ТВ.

Очевидцы события обратили внимание на быстрое прибытие оперативных служб на место происшествия.

«Конечно, переживали. Резкое торможение, все испугались, не поняли, что произошло. Быстро прибыли службы оперативные», — сообщила свидетельница.

После аварии с участием грузовика поезд тронулся по специальному маршруту, который проходит через Тулу и Большое кольцо Московской железной дороги на Киевский вокзал.

Ранее этим же днем, 31 июля, в распоряжении «Известий» появилось видео с места столкновения.

Часть пассажиров состава № 231 планировалось доставить до столицы по альтернативному маршруту на автобусе.

О столкновении поезда с цементовозом стало известно в этот же день, 31 июля. Водитель грузовика погиб на месте ДТП. Из пассажиров поезда с незначительными травмами за медицинской помощью обратились два человека.

Причиной происшествия стало грубое нарушение водителем грузовика правил дорожного движения. Мужчина выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда попыталась экстренно затормозить, однако расстояние было недостаточным и предотвратить столкновение не удалось.