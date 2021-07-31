Часть пассажиров столкнувшегося с грузовиком поезда доставят в Москву на автобусе

Пассажиры поезда № 231 сообщением Ейск–Москва, столкнувшегося с грузовиком в Калужской области, будут доставлены до места назначения на автобусе и по альтернативному маршруту. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Трансфер до города автобусом организован для 17 пассажиров.

Также на место ДТП прибыл подменный локомотив. С его помощью поезд с оставшимися пассажирами будет отправлен через Тулу в Москву на Киевский вокзал альтернативным маршрутом, через Большое кольцо Московской железной дороги.

Столкновение поезда с цементовозом произошло ранее в этот же день. Водитель грузовика погиб на месте ДТП. Из пассажиров поезда с незначительными травмами за медицинской помощью обратились два человека.

Причиной происшествия стало грубое нарушение водителем грузовика правил дорожного движения. Мужчина выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда попыталась экстренно затормозить, однако расстояние было недостаточным и предотвратить столкновение не удалось.