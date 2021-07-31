Два человека пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком под Калугой

В Калужской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом, пострадали два человека. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 12:51 на железнодорожном переезде 211 км однопутного участка Средняя-Ферзикового Калужской области при исправно действующей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 231 сообщением Ейск — Москва», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что причиной происшествия стало грубое нарушение водителем грузовика правил дорожного движения. Мужчина выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда попыталась экстренно затормозить, однако расстояние было недостаточным и предотвратить столкновение не удалось.

В поезде находится 465 человек из них 120 детей. За медицинской помощью с незначительными травмами обратились два пассажира, машинист и помощник машиниста не пострадали.

По предварительным данным, главный состав поезда сошел с рельс. Произошел розлив дизельного топлива.

На место незамедлительно направлены два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово.

В МЖД уточнили, что задержка состава № 231 сообщением Ейск – Москва составит около 4 часов.

«Обращаем также внимание на задержки в пути 2 пригородных поездов №6905 Тула-1 –Калуга-1 и №6916 Калуга-1 – Узловая. Данные поезда проследуют по сокращенному маршруту до станции Алексин. Рекомендуем пассажирам планировать альтернативные маршруты передвижения на данном участке пути», — отметили в пресс-службе.

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