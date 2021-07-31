Опубликовано видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой

В распоряжении «Известий» есть видео с места столкновения пассажирского поезда и грузовика в Калужской области. На кадрах видны последствия аварии, произошедшей ранее в субботу, 31 июля.

В настоящий момент поезд продолжил движение в Москву при помощи подменного локомотива и специально разработанного железнодорожниками альтернативного маршрута.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) ранее сообщили, что в результате ЧП пострадали два человека.

«Сегодня в 12:51 на железнодорожном переезде 211-го км однопутного участка Средняя-Ферзикового Калужской области при исправно действующей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 231 сообщением Ейск–Москва», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что причиной происшествия стало грубое нарушение водителем грузовика правил дорожного движения. Мужчина выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда попыталась экстренно затормозить, однако расстояние было недостаточным и предотвратить столкновение не удалось.

Главный состав поезда сошел с рельсов. В поезде находились 465 человек, из них 120 детей. За медицинской помощью с незначительными травмами обратились два пассажира, машинист и помощник машиниста не пострадали.