Прямой эфир
Мир
Число пострадавших от лесных пожаров в Турции увеличилось до 410 человек
Мир
В МИД РФ назвали сфабрикованным дело против осужденного за шпионаж Палецкиса
Происшествия
СМИ сообщили о крушении Су-35 в Сахалинской области
Общество
Часть пассажиров столкнувшегося с грузовиком поезда доставят в Москву на автобусе
Спорт
Путин поздравил завоевавших золото на Олимпиаде российских саблисток
Наука
В «Роскосмосе» сообщили об очистке атмосферы в модуле «Наука»
Наука
В России предложили создать собственную орбитальную станцию
Общество
В Сызрани арестовали подозреваемого в получении взятки прокурора

Опубликовано видео с места столкновения поезда и грузовика под Калугой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» есть видео с места столкновения пассажирского поезда и грузовика в Калужской области. На кадрах видны последствия аварии, произошедшей ранее в субботу, 31 июля.

В настоящий момент поезд продолжил движение в Москву при помощи подменного локомотива и специально разработанного железнодорожниками альтернативного маршрута.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) ранее сообщили, что в результате ЧП пострадали два человека.

«Сегодня в 12:51 на железнодорожном переезде 211-го км однопутного участка Средняя-Ферзикового Калужской области при исправно действующей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 231 сообщением Ейск–Москва», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что причиной происшествия стало грубое нарушение водителем грузовика правил дорожного движения. Мужчина выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда попыталась экстренно затормозить, однако расстояние было недостаточным и предотвратить столкновение не удалось.

Главный состав поезда сошел с рельсов. В поезде находились 465 человек, из них 120 детей. За медицинской помощью с незначительными травмами обратились два пассажира, машинист и помощник машиниста не пострадали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021