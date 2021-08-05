Nikola аризонский: как эпигоны Tesla оказались в большой беде

Американская автомобилестроительная компания Nikola, немало нашумевшая в прошлом году стремительным ростом своих котировок и амбициознейшими проектами электрогрузовиков, на днях получила двойной удар. Сначала группа инвесторов решила громко хлопнуть дверью, публично продав свои акции, а затем и ее харизматичный основатель загремел на скамью подсудимых по многочисленным обвинениям в мошенничестве. Теперь перспективы некогда самого интересного «единорога» в мировом хай-теке выглядят бледными, и, если не произойдет какого-то чуда, то конец у этой истории будет очень плохим. О взлете и падении Nikola — в материале «Известий».

Что произошло

Год назад перспективы аризонской инновационной компании выглядели безоблачными. Рыночная капитализация выше $25 млрд, альянсы с крупнейшими автоконцернами — GM и Iveco, статус фирмы, которая обеспечит тяжелым «безуглеродным» автотранспортом весь Евросоюз, фантастически успешное IPO, бурный рост акций на биржах — всё это говорило о том, что Nikola явилась всерьез и надолго. Скептики высмеивались как люди, ничего не понимающие в революционных технологиях и талантах менеджмента «единорога».

Спустя год настал черед приуныть уже уверовавшим в чудо от Nikola. Основателю компании Тревору Милтону предъявлены множественные обвинения в мошенничестве. Правоохранительные органы США вменяют 39-летнему миллиардеру распространение ложных сведений о практически всех аспектах ведения бизнеса компании. Всё делалось ради поддержания цены акций на должном уровне, и какое-то время эти усилия были вполне успешными.

Nikola аризонский Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Но не сейчас. Капитализация Nikola уже упала ниже $5 млрд — менее 20% от показателей, достигнутых на пике. В конце июля несколько крупных фондов, держащих примерно полпроцента акций компании, решили выйти из капитала, сообщив об этом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Судя по всему, это не последний побег инвесторов из быстро обесценивающейся компании (минус 34% за последний месяц при том, что индекс NASDAQ в тот же период вырос на 1%, а индекс S&P 500 — на 2,2%).

С чего всё начиналось

История компании началась в 2014 году, когда создатель многочисленных стартапов Тревор Милтон зарегистрировал ее в Финиксе, штат Аризона, под названием Bluegentech. К тому времени Tesla Илона Маска уже стала самой популярной среди хайтек-фирм, ее основатель приковывал всеобщее внимание, а акции компании стремительно росли в цене. Вероятно, поэтому было решено провести ребрендинг: компанию назвали Nikola, как бы намекая инвесторам, не успевшим вложиться в предприятие Маска: «Вот она, вторая Tesla и ваш второй шанс разбогатеть».

В отличие от Tesla, которая намеревалась провести революцию в легковом сегменте рынка электромобилей, Nikola сделала ставку на грузовики, рассчитывая на спрос со стороны коммерческих организаций. И в мае 2016 года с большой помпой был представлен прототип Nikola One — футуристически выглядящий мощный грузовик с электродвигателем. Причем Милтон в своих заявлениях неоднократно подчеркивал, что машина — не макет, а полностью функционирующий прототип, который нужно только довести до ума.

Вскоре стало ясно, что основатель революционного стартапа лукавил. Грузовик не мог заряжаться и не был способен ехать самостоятельно. Красиво выглядящий дисплей — единственная реально рабочая часть прототипа — запитывался через провод от сети. Агентство Bloomberg позже написало, что, вопреки утверждениям Милтона, грузовик не был законченной рабочей машиной. Милтон, в свою очередь, утверждал, что никогда и не говорил о полностью рабочей машине и даже угрожал засудить журналистов.

Как бы то ни было, но в последующие после презентации месяцы работы по созданию грузовика практически не велись. Вполне вероятно, что представление было сделано ровно для того, чтобы привлечь инвесторов и имеющих необходимые компетенции производителей, чтобы они на самом деле построили машину для Nikola — своего рода «суп из топора», где топором была Nikola One.

Ставка на это оправдалась. В начале 2017 года фирме удалось привлечь сторонний капитал, а сразу несколько производителей топливных элементов, включая Bosch, подписали с Nikola соглашения о сотрудничестве. В дальнейшем применялась схожая тактика. В 2018 году было опубликовано видео с едущим по дороге Nikola One как доказательство готовности грузовика, а затем предъявлены солнечные батареи на крыше (общей мощностью 3,5 МВт), которые, по утверждениям могли полностью обеспечить автономность автомобиля.

Наконец, в конце 2019 года Милтон представил «переломную» технологию батареи, которая должна была принести Nikola явное преимущество перед всеми конкурентами. А спустя месяц заявил, что компания производит около тонны сжиженного водорода на небольшом производстве, расположенном прямо в штаб-квартире компании в Финиксе.

Все эти заявления и презентации здорово помогли Nikola в следующем году. В июне компания выходит на биржу через процедуру SPAC. А в сентябре было заключено соглашение между Nikola и GM, согласно которому крупнейший автопроизводитель США и аризонский стартап будут совместно выпускать грузовики и производить двигатели на водороде. GM также согласилась купить 11-процентный пакет акций в Nikola.

Nikola аризонский Фото: Nikola

Несколько раньше компания Милтона сделала заявку на то, чтобы стать главным подрядчиком в области строительства коммерческих автомобилей для стремящегося к углеродной нейтральности Евросоюза. Фирма достигла договоренности с Iveco о производстве модели Nikola Tre, а также водородных двигателей для нее.

Вывели на чистую воду

Развал этих амбициозных планов начался с публикации в сентябре 2020 года инвестиционным консультантом Hindenburg Research расследования, в котором деятельность Тревора Милтона в Nikola была названа «изощренным жульничеством», сопровождавшимся «океанами лжи». В нем содержалось множество фактов, связанных с презентациями и заявлениями Милтона в соцсетях. К примеру, Nikola One, показанный в одном из роликов, ехал по дороге не за счет электромотора, а подчиняясь силе гравитации — машину просто спустили с холма и смонтировали видео таким образом, чтобы создать впечатление самостоятельного движения грузовика .

С «революционной» батареей всё было еще интереснее. Nikola собралась купить технологию у фирмы ZapGo, но внезапно выяснилось, что никакой технологии нет, а президент вышеуказанной компании оказался под следствием из-за того, что оплачивал проституток со своего аккаунта в NASA. Более того, к моменту выхода громких заявлений о инновации в руководстве Nikola уже отлично догадывались, что чудо-батареи у их контрагента нет, что не помешало подогревать хайп еще на протяжении пары месяцев.

Расследование Hindenburg Research показало еще и факты о деятельности Милтона до создания Nikola. К примеру, его первый стартап принес ему $300 тыс., а покупателю обошелся в катастрофические убытки. Прочие фирмы, которые создавал Милтон на протяжении десяти лет деятельности в индустрии технологических стартапов, также имели серьезные проблемы с заказчиками или партнерам — как правило, заключавшиеся в неисполнении договоров.

Расследование стало сильным ударом для Nikola. Хотя Милтон отрицал все вменяемые ему факты, он всё же был вынужден уйти с поста президента. Напуганные возможностью мошенничества, компании стали одна за другой рвать или резко сокращать связи с «единорогом». Однако Nikola продолжала уверять, что сейчас всё по-другому, и грузовик Nikola One, a также пикап Badger уже совсем скоро поступят на рынок. Но веры им было всё меньше: акции компании быстро «худели», и новых желающих заработать на не столь уж перспективном стартапе не находится. Кроме того, компанией и ее основателем заинтересовались в правоохранительных органах и SEC, что и привело к открытию уголовного дела. Новый скандал явно не добавляет ей инвестиционной привлекательности.

Будущее Nikola сейчас туманно. Сама фирма утверждает, что общая сумма заказов на Nikola One составляет около $14 млрд. Однако дата начала производства грузовиков на водородном топливе постоянно сдвигалась, и сейчас планируется, что они будут серийно выпускаться самое раннее во второй половине 2023 года. О каком-то шансе можно будет говорить, только если фирма сможет представить работающую модель One хотя бы в одном экземпляре до конца года. В противном случае будет трудно ожидать лояльности даже от самых преданных и «уверовавших» инвесторов.