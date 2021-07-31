Эксперт рассказал о способе восстановления интеллекта после COVID-19

Восстановление работы мозга после перенесенного COVID-19 зависит от ряда факторов. Об этом в субботу, 31 июля, заявил специалист Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Денис Федоряк.

«Для того чтобы восстановить когнитивную функцию, есть специальная реабилитация. Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи», — рассказал он «Говорит Москва».

Федоряк отметил, что быстрее работа мозга восстанавливается у людей, решающих творческие задачи.

«Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением», — сообщил специалист.

Кроме того, Федоряк предположил, что люди с изначально более высоким умственным развитием менее подвержены риску заболеть COVID-19.

Ранее, 25 июля, ученые из Великобритании пришли к выводу, что у переболевших коронавирусом может наблюдаться значительное снижение уровня интеллекта. Выяснилось, что пациенты, которые были подключены к ИВЛ, впоследствии демонстрировали сниженные когнитивные способности. При этом уровень влияния коронавируса на интеллект оказался выше, чем воздействие инсульта.

В этот же день эксперты в области психиатрии и психологии рассказали, что после коронавирусной инфекции возможно нарушение когнитивных функций: память может ухудшиться, а концентрация снизиться, однако это является нормальным явлением, которое может возникнуть после любого вируса.

Ранее, 20 июля, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов предупредил, что после перенесенного COVID-19 у людей появляется постковидный синдром, который может длиться от четырех недель и до бесконечности.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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