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Теннисист Джокович снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпиаде

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Теннисисты из Сербии — Новак Джокович в паре с Ниной Стоянович в субботу, 31 июля, снялись с матча за бронзу в теннисном смешанном турнире на Олимпийских играх в Токио.

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В матче за третье место они должны были встретиться со спортсменами из Австралии — Эшли Барти и Джоном Пирсом. Из-за неявки сербов Барти и Пирс автоматически стали бронзовыми призерами Олимпиады-2020, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день Новак Джокович проиграл испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Бусте в финале за третье место в одиночном мужском разряде на Олимпиаде. Испанец победил со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Для него это были первые Олимпийские игры в карьере.

Ранее, 30 июля, теннисисты сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпиады в Токио, где они встретятся с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Таким образом, у сборной ОКР в этой дисциплине будут золото и серебро.

Веснина и Карацев обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу россиян.

11 июля Новак Джокович выиграл Уимблдон, став победителем соревнований в мужском одиночном разряде. Спортсмен стал первым с 1969 года теннисистом, выигравшим три первых турнира «Большого шлема» в сезоне. До этого он победил в соревнованиях Ausrailian Open и Roland Garros. Всего за свою карьеру серб выиграл уже 20 турниров «Большого шлема».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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