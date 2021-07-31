В Госдуме назвали условие рассмотрения поправок о лишении прав по медпоказаниям

Госдума рассмотрит разработанные МВД и Минздравом поправки о прекращении действия водительских прав по медицинским показаниям только после согласования этого проекта в правительстве РФ. Об этом в субботу, 31 июля, заявил глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Я не видел эти поправки. Когда они пройдут все согласования в правительстве, тогда мы о них будем говорить»,— сказал он ТАСС.

В соответствии с проектом поправок к закону «О безопасности дорожного движения», Минздрав будет автоматически отправлять справки о здоровье водителей, в связи с чем ГИБДД сможет автоматически приостанавливать действие водительских прав в связи с медицинскими показаниями.

Так, при обнаружении у водителя болезни, при которой нельзя управлять транспортным средством, он будет сразу направлен на медосвидетельствование, и ГИБДД сможет автоматически приостановить действие прав такого водителя.

При подтверждении болезни водителю выдадут права с соответствующей отметкой. Если сведения не подтвердятся, права будут восстановлены. В случае если врачи решат, что водителю совсем нельзя садиться за руль, ГИБДД полностью аннулирует права.

К болезням, при которых запрещено водить, в данный момент относятся неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм, а также серьезные проблемы со зрением.

Автоюрист Георгий Холманский, комментируя поправки, заявил, что воспринимает инициативу неоднозначно. Он отметил, что не понимает, какие заболевания могут пополнить список отказа от выдачи водительского удостоверения. Он отметил, что не понимает, какие заболевания могут пополнить список отказа от выдачи водительского удостоверения.