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Юристы оценили предложение ГИБДД автоматом лишать прав по медпоказаниям

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Российские автоюристы оценили проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которому Минздрав будет автоматически отправлять в ГИБДД справки о здоровье водителей, а инспекторы будет иметь право приостановить действие водительских прав по медпоказаниям. Об этом с субботу, 31 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Теоретически это правильное решение, но только если всё это будет сделано на уровне федерального закона, а не ведомственного — МВД или Министерства здравоохранения»,— заявил автоюрист Виктор Вэскер.

По его словам, суть закона заключается в том, что документы не будет передавать сам водитель, вместо этого их будут получать на уровне ведомственного сотрудничества.

В свою очередь, автоюрист Георгий Холманский заявил, что воспринимает инициативу неоднозначно. Он отметил, что не понимает, какие заболевания могут пополнить список отказа от выдачи водительского удостоверения.

«Если мы говорим об алкогольной, наркотической болезни, психической — то это так и так ограничения для вождения. Какие еще могут быть болезни, я, честно говоря, не знаю»,— резюмировал он.

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По новым положениям, при обнаружении у водителя болезни, при которой нельзя управлять транспортным средством, человек будет сразу направлен на медосвидетельствование и ГИБДД сможет автоматически приостановить действие прав такого водителя.

В проекте поправок к закону «О безопасности дорожного движения» отмечается, что при подтверждении болезни водителю выдадут права с соответствующей отметкой. Если сведения не подтвердятся, права будут восстановлены на основании полученного электронного заключения от поликлиники. В случае если врачи решат, что водителю совсем нельзя садиться за руль, ГИБДД полностью аннулирует права.

К болезням, при которых запрещено водить, в данный момент относятся неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм, а также серьезные проблемы со зрением.

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