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Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами

Он необходим для обмена валюты и выдачи кредитов по этому документу
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами
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2021-03-05 18:22:28
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Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка (есть у «Известий») на законопроект о расширении упрощенной идентификации граждан. Его уже поддержали в ЦБ и крупнейших кредитных организациях. Их представители считают, что обмен валюты и оформление микрозаймов по водительскому удостоверению упростит жизнь клиентам и расширит возможности по оказанию банковских услуг. Вместе с тем степень защиты прав, как документа, слабее, чем у паспорта, отмечают эксперты.

База для банка

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Законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Для проверки подлинности водительского удостоверения предлагается дать организациям, которые имеют право проводить упрощенную идентификацию, безвозмездный доступ к информационным системам МВД, где содержатся данные об этих документах. Об этом говорится в заключении Национального совета финансового рынка (НСФР) на соответствующую законодательную инициативу (есть у «Известий»).

В документе предлагается установить сроки для обеспечения доступа организаций к базам МВД для проведения упрощенной идентификации. В качестве примера приводится 1 января 2022 года. Подключение к информсистемам ведомства советуют сделать аналогичным доступу к базам ФНС, ПФР и ФОМС — для проверки ИНН, полисов СНИЛС и ОМС, которые сейчас разрешены для проведения упрощенной идентификации.

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Женщина передает водительское удостоверение мужчине
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Заключение на законопроект направлено в Госдуму, ЦБ, Минэк, Минфин и Минцифры, заявил «Известиям» председатель НСФР Андрей Емелин. Он пояснил, что обеспечение доступа к базе МВД с информацией о водительских удостоверениях необходимо с технологической точки зрения: в ином случае у финансовых организаций не будет возможности проверить подлинность документа. Один из вариантов реализации проекта — включение данных о правах в ЕСИА и «Цифровой профиль», добавил Андрей Емелин.

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«Известия» направили запрос в МВД.

Банк России поддерживает законопроект об упрощенной идентификации банковских клиентов по водительским правам, заявили «Известиям» в регуляторе. В то же время там полагают, что вопрос практической реализации механизма (в том числе в части подтверждения достоверности содержащихся в документе сведений) потребует отдельной проработки с участием заинтересованных органов госвласти.

В крупнейших банках подтвердили «Известиям» необходимость доступа к верифицированной информации о номерах водительских удостоверений. Сличение документа с базой МВД снизит риск мошенничества, полагает начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.

— При проведении упрощенной идентификации банк обязан не только установить необходимые сведения об идентифицируемом лице, но и подтвердить их достоверность одним из предусмотренных «антиотмывочным» законом способов. Таким образом, доступ к базе МВД по водительским правам действительно требуется для надлежащего исполнения обязанности по идентификации, — подчеркнули в крымском РНКБ.

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Вывеска банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Особое внимание нужно уделить возможности обмена данными с государственной информационной системой в режиме онлайн, подчеркнули в СКБ Банке. Чтобы реализовать проект, придется провести доработки имеющихся систем и ПО, ожидает директор по финмониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов: для снижения рисков может потребоваться отдельная база с водительскими удостоверениями, к которой финансовые организации будут обращаться для проверки документа.

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Опыт и защита

Сейчас, в соответствии с «антиотмывочным» законом, упрощенную идентификацию можно проводить без паспорта — по ИНН, СНИЛС и номеру ОМС, пояснил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Он добавил, что процедуру разрешено использовать для ограниченного круга операций: среди них денежные переводы по поручению клиента без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тыс. рублей (в эквиваленте), оформление кредитов до 15 тыс. рублей.

Идентификация по водительским правам позволит улучшить клиентский опыт и ускорить оказание услуг, отметили в банке «Дом.РФ». В «Ренессанс Кредите» подчеркнули, что водительское удостоверение у граждан чаще при себе, чем ИНН, СНИЛС или полис ОМС. С помощью удостоверения россияне смогут получать финансовые услуги, когда паспорт, например, на перевыпуске, добавил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

В то же время степень защиты водительского удостоверения, как документа, слабее, чем у паспорта, считают в УБРиР. Впрочем, законопроект не расширяет перечень доступных при упрощенной идентификации услуг, поэтому применение водительских прав не увеличит риски, уверен старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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Сотрудница и клиент в отделении банка
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Водительские права наряду с ИНН, СНИЛС и ОМС содержат исчерпывающую информацию о владельце, считает исполнительный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов. Он убежден, что банки должны иметь бесплатный доступ к такой информации, иначе клиенты столкнутся с ростом комиссий и тарифов.

— Нововведение появляется для того, чтобы усилить контроль за движением денежных средств физлиц. В частности, вывести из серой зоны различных неидентифицированных пользователей кошельков для уменьшения оборота по наркотрафику и мошенничеству в целом, — пояснил Тимофей Петров.

Впрочем, сейчас банкинг развивается в направлении онлайн-услуг, поэтому удаленная идентификация гораздо больше упростит жизнь клиентов, чем новые виды документов, позволяющие пользоваться финансовыми продуктами в офисах, напомнил Алексей Крамарский из Райффайзенбанка.

В Минэке и Росфинмониторинге не ответили на запросы «Известий» о рисках и выгодах законопроекта, посвященного расширению перечня документов для упрощенной идентификации.

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