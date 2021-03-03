План на лето: банки заставят выкупать назад обманом проданные продукты

Уже летом банки будут обязаны выкупать обратно у клиентов те продукты, которые они продали им с использованием обмана. Соответствующий законопроект будет принят в апреле, а вступит в силу в июне-июле, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это позволит избежать распространенных случаев продажи финансовыми организациями или агентами одной услуги под видом другой. В крупнейших банках категорически отвергли существование у них мисселинга. Эксперты нововведение поддержали, однако отметили: неясно, как человек сможет доказать, что при покупке продукта его обманули.

По новым правилам

Согласно законопроекту, Центробанк будет наделен новыми полномочиями. Так, регулятор сможет обязывать банки выкупать у клиентов обратно те продукты, которые были проданы с нарушением прав граждан. Например, когда обманом под видом одного инструмента был реализован другой. ЦБ также получит возможность запрещать продажи определенных продуктов, если при заключении договоров клиентам предоставляется недостоверная или неполная информация о рисках. Госдума примет законопроект в апреле, а в силу он вступит летом, в июне или в июле, рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков.

В документе также прописан объем информации о финансовых инструментах, который банки и агенты обязаны предоставлять потребителям при покупке. Данные должны быть достоверные, полные и описывать все риски продукта. ЦБ сможет определять содержание, форму и порядок предоставления информации клиентам. Новые правила нацелены на снижение мисселинга и практик навязывания услуг, а также на повышение информированности потребителей о финансовых продуктах, рассказали в пресс-службе Центробанка.

План на лето Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Там не привели конкретных примеров обмана, однако отметили, что продажа гражданам сложных инвестпродуктов под видом привычных депозитов — неприемлема. Ранее и банковские клиенты, и представители ЦБ неоднократно рассказывали о случаях оформления инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом вклада. Жертвами таких недобросовестных практик часто становились пенсионеры и другие социально незащищенные слои населения.

ЦБ уже ввел ограничения на продажу начинающим инвесторам сложных продуктов: ИСЖ и некоторых видов накопительного страхования жизни. В 2020 году на рынок ценных бумаг и капитала вышло большое количество новых розничных инвесторов. По данным Московской биржи, их стало больше примерно на 5 млн, общее число достигло рекордных 8,8 млн. При этом новичкам фондового рынка начали предлагать сложные финансовые инструменты, что несет высокие риски потери денег и разочарования в рынке, посетовали в пресс-службе регулятора.

Опасения с обеих сторон

«Известия» спросили топ-30 российских банков о практиках обмана клиентов. В ВТБ, УБРиР, Газпромбанке, Новикомбанке, РСХБ, СКБ-банке и ДОМ.РФ ответили, что не занимаются мисселингом, не навязывают дополнительные услуги или скрытие комиссии, а все условия прописывают в договорах и объясняют их клиентам.

По небанковским продуктам, в том числе страховкам, у потребителей всегда есть возможность воспользоваться периодом охлаждения, когда от услуги можно отказаться, рассказали в пресс-службе ВТБ.

План на лето Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мисселинг действительно требует обсуждения и регулирования, так как наносит ущерб репутации всей банковской системы, считает руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Иван Беляев. По его словам, за недобросовестные продажи должна быть установлена ответственность, превышающая полученную выгоду.

С этим согласен директор розничных продуктов ДОМ.РФ Евгений Шитиков. Банк участвует в обсуждении регулирования продаж сложных комплексных продуктов и поддерживает меры для повышения прозрачности и исключения мисселинга, рассказал он.

Законодательные инициативы не смогут полностью исключить мисселинг, но они помогут сократить такие случаи, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов. С ним согласен старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Такие меры могут повысить доверие населения к банкам, так как иногда продавцы не дают полную информацию о доходности или стоимости отдельных продуктов.

Однако остается неясным, как нужно будет доказывать факт недобросовестной продажи. Если клиент подписал договор, то считается, что он с ним ознакомлен. В то же время в таких документах может быть по несколько десятков страниц, и на практике потребители редко читают его полностью, доверяя сотрудникам банка или агенту, рассказал Иван Денисов.

План на лето Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Другой способ обмана потребителя — плавающие ставки. Зачастую даже квалифицированные сотрудники банков не могут в них полностью разобраться, а объяснить их клиенту еще сложнее. В первую очередь продавец заинтересован в подписании контракта, и неважно, каким способом, считает эксперт.

Однако улучшение прозрачности финансовых продуктов на рынке действительно есть, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Но вместе с этим регулятор переходит к прямому управлению действиями организаций. А с введением новых мер у рынка возникают опасения, не будет ли субъективного фактора в оценке объема предоставляемой клиенту информации.