Водителей с заболеваниями ГИБДД сможет автоматически лишать прав

Минздрав будет автоматически отправлять справки о здоровье водителей, в связи с чем ГИБДД сможет автоматически приостанавливать действие водительских прав в связи с медицинскими показаниями. Об этом говорится в проекте поправок к закону «О безопасности дорожного движения», пишет «Коммерсант».

Так, по новым положениям при обнаружении у водителя болезни, при которой нельзя управлять транспортным средством, человек будет сразу направлен на медосвидетельствование, и ГИБДД сможет автоматически приостановить действие прав такого водителя.

Отмечается, что при подтверждении болезни водителю выдадут права с соответствующей отметкой. Если же сведения не подтвердятся, то права будут восстановлены на основании полученного электронного заключения от поликлиники. В случае если врачи решат, что водителю совсем нельзя садиться за руль, ГИБДД полностью аннулирует права.

В данный момент к болезням, при которых запрещено водить относятся неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм, а также серьезные проблемы со зрением.

Ранее 29 июля в пресс-службе ГИБДД заявили, что в России с 1 сентября 2021 года утратит силу дорожный знак 8.23 «Фотовидеофиксация», на смену ему придет новый одноименный знак под обозначением 6.22.