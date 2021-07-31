Прямой эфир
Спорт
Российские волейболистки обыграли коллег из США на Олимпиаде в Токио
Наука
Ракета Ariane 5 вывела на орбиту первый перепрограммируемый спутник связи
Спорт
Американская гимнастка Байлз снялась с еще двух финалов на Олимпиаде
Культура
Актриса из «Гарри Поттера» Имельда Стонтон сыграет в сериале «Корона»
Мир
Более 40 человек пострадали в результате землетрясения в Перу
Мир
Почти 70% избирателей США поддержали обязательную вакцинацию
Мир
Робопсы поступили на службу в полицию Гавайев
Мир
Нефтеперерабатывающее предприятие подверглось ракетной атаке в Ираке

Водителей с заболеваниями ГИБДД сможет автоматически лишать прав

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав будет автоматически отправлять справки о здоровье водителей, в связи с чем ГИБДД сможет автоматически приостанавливать действие водительских прав в связи с медицинскими показаниями. Об этом говорится в проекте поправок к закону «О безопасности дорожного движения», пишет «Коммерсант».

Опасная переделка: как узаконить тюнинг
ГИБДД начала рейды по выявлению нелегально модифицированных автомобилей

Так, по новым положениям при обнаружении у водителя болезни, при которой нельзя управлять транспортным средством, человек будет сразу направлен на медосвидетельствование, и ГИБДД сможет автоматически приостановить действие прав такого водителя.

Отмечается, что при подтверждении болезни водителю выдадут права с соответствующей отметкой. Если же сведения не подтвердятся, то права будут восстановлены на основании полученного электронного заключения от поликлиники. В случае если врачи решат, что водителю совсем нельзя садиться за руль, ГИБДД полностью аннулирует права.

В данный момент к болезням, при которых запрещено водить относятся неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм, а также серьезные проблемы со зрением.

Ранее 29 июля в пресс-службе ГИБДД заявили, что в России с 1 сентября 2021 года утратит силу дорожный знак 8.23 «Фотовидеофиксация», на смену ему придет новый одноименный знак под обозначением 6.22.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021