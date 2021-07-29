В ГИБДД рассказали о новом дорожном знаке

В России с 1 сентября 2021 года утратит силу дорожный знак 8.23 «Фотовидеофиксация», на смену ему придет новый одноименный знак под обозначением 6.22. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ГИБДД.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Отмечается, что основное отличие нового знака 6.22 от старого 8.23 заключается в том, что он применяется самостоятельно и устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всю его территорию.

26 июля российская Госавтоинспекция напомнила, что если в результате автомобильной аварии пострадал человек или есть подозрение на травму у одного из участников дорожного движения, вызов сотрудников ГИБДД обязателен.

За оставление места ДТП предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1 тыс. рублей до лишения права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.