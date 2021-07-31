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Уголовное дело возбудили после драки со стрельбой в московском «Ашане»

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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, после того как около 20 человек устроили массовую драку со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы. Об этом в субботу, 31 июля, рассказали в правоохранительных органах.

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«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия») после массовой драки со стрельбой, которая произошла накануне в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице»,— рассказал ТАСС источник в полиции.

Кроме того, по словам собеседника агентства, после массовой драки полицейскими были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции порядка 50 человек.

Он также отметил, что, по предварительным данным, драка началась после того, как один из участников конфликта оскорбил другого, за него заступились люди и напали толпой.

Конфликт произошел 30 июля на Красносельской улице. Уточняется, что его участниками стали две группы молодых людей, а кто-то из присутствующих использовал травматический пистолет. Один из очевидцев драки двух групп сообщил о том, что он слышал выстрел. Сообщалось, что после массовой драки сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение более 30 задержанных.

Ранее, 29 июля, полицейские задержали 70 человек после массовой драки возле гостиницы на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Потасовка с участием десятков граждан произошла около гостиницы «Белые ночи». Сообщение о массовой драке поступило правоохренителям утром 28 июля. Из 70 задержанных 13 доставлены в отдел полиции. По предварительным данным, словесная перепалка переросла в драку, пострадали два человека.

Утром 28 июля в Москве на улице Крылатские Холмы около здания поликлиники произошла массовая драка между дворниками и работниками дорожных служб. Причиной стал неубранный мусор.

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