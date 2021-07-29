Полиция задержала 70 человек после драки у отеля в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали 70 человек после массовой драки возле гостиницы на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Об этом 29 июля стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Потасовка с участием десятков граждан произошла около гостиницы «Белые ночи». Сообщение о массовой драке поступило правоохренителям утром 28 июля. Из 70 задержанных 13 доставлены в отдел полиции.

По предварительным данным, полицейские выяснили, что конфликт произошел между мужчинами на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку, пострадали два человека.

Пострадавшие госпитализированы с сотрясением мозга.

Утром 28 июля на улице Крылатские Холмы около здания поликлиники произошла массовая драка между дворниками и работниками дорожных служб. Причиной стал неубранный мусор.