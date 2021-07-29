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Коммунальщики устроили массовую драку из-за мусора на западе Москвы

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Массовая драка произошла между дворниками и работниками дорожных служб на западе Москвы. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел утром 28 июля на улице Крылатские Холмы, около здания поликлиники. Причиной драки между коммунальщиками стал неубранный мусор.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

26 июля массовую драку устроили жители якутского поселка Томмот. Видеозапись, на которой запечатлен конфликт, была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как на проезжей части в населенном пункте в драке схлестнулись десятки мужчин. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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