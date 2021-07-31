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Полиция доставила более 30 задержанных после драки в ТЦ Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение более 30 задержанных после массовой драки в «Ашане», расположенном в Москве. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Конфликт произошел на Красносельской улице. Уточняется, что его участниками стали две группы молодых людей, а кто-то из присутствующих использовал травматический пистолет. Один из очевидцев драки двух групп сообщил о том, что он слышал выстрел.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов изучают детали случившегося в рамках возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство». Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что конфликт произошел в 17:00 мск. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые задержали нескольких подозреваемых. Информации о пострадавших не поступало. По факту произошедшего проводится проверка.

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